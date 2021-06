Miguel José de Moya se encuentra "tranquilo" tras su apresamiento por la "Operación Medusa", dice abogado

Gabriel Coplin

Gabriel.luis@listindiario.com

Santo Domingo, RD.

El abogado Cándido Simón informó que Miguel José de Moya, ex asesor de Jean Alain Rodríguez, se encuentra “tranquilo” luego de su apresamiento involucrado en la “Operación Medusa”.

El ministerio público realizó un allanamiento en la residencia de José de Moya, ubicada en Jarabacoa pasadas las 10:00 de la noche. Allí fue arrestado y trasladado a Santo Domingo.

“Él está tranquilo y me expresó anoche que el fiscal que asistió cuando realizaron el allanamiento lo trató con mucho respeto, parece que han aprendido la lección del caso Freddy Hidalgo, él se distanció para que mi defendido hablara conmigo desde su teléfono móvil con la discreción debida, me parece que su nombre es Alexis Piña, se comportó como un caballero. Pedí que no lo esposaran y me parece que no lo trajeron esposado”, expresó Simón de manera textual.

Reveló que al momento de la detención las autoridades no dejaron el acta de allanamiento, ni la orden de arresto; al mismo tiempo catalogó como “una mala práctica que hace que se complique el proceso”.

Denunció que no sabe por qué lo detuvieron de madrugada, “porque no es un caso de terrorismo, ni narcotráfico”.

“Consecuentemente no es necesario, un señor mayor con su esposa, aparecérsele a altas horas de la noche a allanarlo, no sé a buscar qué; se llevaron unos documentos que estaban ahí”, resaltó.

Asimismo, puntualizó que a pesar de los allanamientos que se produjeron a las 10:00 de la noche, no pudo comunicarse con el imputado hasta las 1:24 de la madrugada.

Cándido Simón agregó que Moya había asistido siete veces donde la magistrada Yeni Berenice y accedió voluntariamente al interrogatorio.

“La información es que fue allanada su casa, él había ido siete veces ante la magistrada Yeni Berenice, accedió voluntariamente al interrogatorio, proveyó la información de lo que sabía, llevó toda la documentación que le requirieron, no intentó nunca salir de país, nunca salió”, exteriorizó.

El abogado hasta el momento no ha visto a su defendido, ya que, estaba verificando si se encontraba en la lista de visitantes pero reveló a la prensa que pudo comunicarse con él a tempranas horas de la mañana.