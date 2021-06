Jean Alain Rodríguez: "Es la Operación Sancocho... buscan generar morbo"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Jean Alain Rodríguez calificó los actos en su contra como “Operación Sancocho”, en una intervención pública en la que descalificó los trabajos de la Procuraduría General de la República.

Desde anoche la Procuraduría realiza varios allanamientos para detenerlo, hasta el punto de haber arrestado a 4 personas.

Rodríguez habló en llamada telefónica con el programa “El Gobierno de la Mañana”, de la emisora Z101.3. Luego el ex procurador fue entrevistado en Sol de la Mañana, de la emisora Zol 106.5 FM.

Dijo que una de las acusaciones en su contra es que habrían sido borrados de la Procuraduría, durante su gestión, documentación sensible de la institución.

Jean Alain Rodríguez dijo que nada de eso era cierto y que la Procuraduría conservaba toda la información.

“Ahí está todo”, dijo el exprocurador.

Dijo que sobre los expedientes de investigaciones, generalmente no se encontraban en los servidores de la institución. “Normalmente los tienen los fiscales en su poder, porque son su casos”.

Rodríguez expresó que la narrativa de la actual gestión de la Procuraduría “era generar morbo”. “No se ha borrado nada. Ahí está todo, sino, no pudieran operar”, manifestó.

El ex procurador dijo que anoche se encontraba fuera de su residencia, que estaba en el interior del país atendiendo compromisos personales. “A mi primera hora estoy bajando hacia la capital. Me reuniré con asesores y consultores y me presentaré voluntariamente a la Procuraduría”, dijo.

“Si hay una orden de arresto que me lleven ante un juez y ahí discutimos”, insistió Rodríguez durante la entrevista.

Además pidió que el proceso en su contra sea totalmente público, que la prensa pueda tener acceso a él para conocer las incidencias del proceso.

Dijo que les acusan de haber borrado información de la Procuraduría pero que en realidad lo sucedido fue un hackeo a los sistemas de la institución, lo cual estaría, según sus palabras, bien documentado.

"Operación Medusa"

El proceso que sigue la PGR contra Jean Alian Rodríguez y un grupo de al menos seis personas se llama Operación Medusa, y fue puesto en marcha el lunes coin más de 30 allanamientos.

Ya ha sido arrestado por corrupción y otros delitos, Miguel José de Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez.

Además, Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General.

La operación incluyó el arresto de Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.

Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.