El Consejo de la Magistratura depura postulaciones al TSE

Adriana Peguero

Santo Domingo, RD

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) conoció la lista de postulantes que se inscribieron para ocupar las vacantes en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que se inscribieron 90 personas, pero que diez no completaron los requisitos, por lo cual por el momento solo hay 80.

Explicó que de los 10 no admitidos, cuatro no se acogieron a los aspectos de la Ley Orgánica del TSE 29-11 que estipula los requisitos que deben cumplir los postulantes, específicamente que deben tener estudios en el área de derecho electoral o público.

Agregó que los restantes seis no fueron incluidos porque no cumplieron con el requerimiento de haber ejercido la profesión de abogado o de juez del ministerio público.

En la sesión de ayer, el CNM aprobó algunas observaciones al reglamento para el proceso de escogencia en general, aunque Peralta aclaró que estos cambios no serán implementados para este sorteo, sino para los próximos.

Explicó que para este fin se concedió un plazo de 60 días para que los miembros del Consejo ideen propuestas para ser compartidas y discutidas en futuras reuniones.

Asimismo, el CNM estableció un cronograma tentativo para que los días 13,15, 16, 22 de julio sean las fechas para escuchar las exposiciones públicas de los aspirantes a partir de las 9:00 de la mañana.

Los excluidos

Peralta indicó que las postulaciones excluidas corresponden a Aida Ávila Jiménez, Francisco Carlos Pellerano Dalmasí, Joel Cuello Luciano, Julio César Ventura Fernández, Manuel Aramis Miranda Perdomo, Manuel García Gerónimo, María Aurelina Estévez Abreu, Santiago Andrés Hamilton Coplin, Walkiria Aquino de la Cruz y Yovanny Alexander Díaz Mendoza.

Fueron excluidos porque no cumplen con la Ley 29-11.

CNM

Miembros.

El CNM se reunió en un salón privado del Palacio Nacional, y lo encabezó el presidente Luis Abinader y también participaron los integrantes Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República; Bautista Rojas Gómez, senador que representa la segunda mayoría del Senado y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.