Miriam Germán se apartará de cualquier proceso que involucre a Jean Alain Rodríguez

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, señaló que no será parte de ningún proceso legal que involucre al exprocurador Jean Alain Rodríguez con la finalidad de que no haya lugar a argumentar supuestos desafectos.

“No pretendo participar en investigación, ni decisión que involucre al Sr Jean Alain Rodríguez, no quiero dar lugar a que se le quiera atribuir a alguna malquerencia con el indicado señor, he hablado en ocasiones de una cierta incapacidad mía para el rencor y viene muy bien al caso aquello de que no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón”, expresó Germán Brito.

Las declaraciones de la titular del Ministerio Público se producen a través de un documento enviado a los medios de comunicación en donde admitía que el exprocurador no tiene impedimento de salida del país ordenado por un juez por lo que fue irregular que se le imposibilitará viajar a Miami en los Estados Unidos el pasado jueves.

Germán informó que realizó averiguaciones en lo interno de la procuraduría y procedió a tomar las “medidas de lugar”, incluyendo aspectos disciplinarios.

A través de su cuenta de Twitter, el exprocurador de la República denunció que es “evidente” la existencia de una persecución en su contra y se puso a la disposición de las autoridades.

Los enfrentamientos entre Alain Rodríguez y la actual procuradora tienen sus orígenes en la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura del 2019 en donde optaba seguir en sus funciones en la Suprema Corte de Justicia.

En su evaluación, se produjo un intercambio con el entonces procurador en donde este se le cuestionó sobre la obtención de sus bienes y algunos terrenos que poseía porque supuestamente tenían irregularidades según "unas cartas anónimas" a las que el exprocurador dio lectura.

“Si esto fuera de doble vía, hablaríamos de usted”, le respondió Germán en ese momento.