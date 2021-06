El 65% de camas UCI están llenas con los pacientes críticos

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) destinada para pacientes con coronavirus (Covid-19) registró ayer un leve aumento de un dos por ciento en la ocupación de camas, según el boletín especial número 465 emitido por el ministerio de Salud Pública.

Unas 425 camas de UCI están ocupadas de un total de 650, lo que representa una ocupación de un 65 por ciento, aunque en el boletín se denotó una posible confusión en la simbología que indica el ascenso o descenso de la ocupación. En este caso la flecha muestra un descenso cuando en realidad debió señalar lo contrario.

El aumento quedó evidenciado al comparar las mismas cifras con las del informe del boletín número 464 correspondiente al sábado, las cuales indicaron que la ocupación UCI era de un 63 por ciento, es decir, unas 410 camas de 650 estaban ocupadas.

Los ingresados en esta unidad suman 1,688 a nivel nacional de acuerdo conlas cifras publicadas en los últimos cuatro boletines del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.

Mientras que los ventiladores tienen una ocupación de un 51 por ciento y las camas de internamientos un 46 por ciento.

Nuevos contagios

Además, el boletín indica que se registraron unos 707 nuevos contagios luego de unas 7,835 muestras procesadas en las últimas 24 horas. Unas 6,856 fueron pruebas de PCR y 979 de antígenos.

Muertes

No se reportaron fallecimientos en las últimas 24 horas. Sin embargo, se notificó en el sistema una defunción en las últimas 24 horas.

En los últimos cuatro boletines se registraron en el sistema 24 muertes de las cuales unas 7 ocurrieron en las últimas 24 horas en la emisión de los informes oficiales.

Letalidad

La letalidad se mantiene en un 11.18 por ciento y la positividad 17.4 por ciento.

La prioridad de la gente es recibir dos inyecciones

Completar el esquema de vacunación que requiere hasta el momento dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, es la única prioridad que tienen la mayoría de los ciudadanos que asisten a los puestos establecidos.

Durante el fin de semana se constató una baja asistencia de personas en busca de la primera dosis del virus. Sin embargo, otros asistieron únicamente para adquirir su segunda dosis y terminar su inmunización.

El doctor Roosevelt Rodríguez, coordinador de la jornada de vacunación en el pabellón de karate del Centro Olímpico dijo ayer que la mayor asistencia de personas fue para adquirir segunda dosis, mientras que la inoculación para primera dosis se notó muy tímida.

Rechazo a tercera dosis

“Yo primero decía que no me iba a vacunar, luego decidí hacerlo porque es efectivo, pero para aplicarme una tercera dosis diferente yo tendría que esperar para ver los estudios”, dijo María Isabel, de unos 30 años, a la vez que recalcó que con la segunda es suficiente para ella hasta el momento.

Su acompañante, quién era un extranjero, expresó que “el gobierno se debería de centrar en tener la mayor parte de la población dominicana con dos dosis en lo estudian los niveles de inmunización que incitará una tercera dosis de la vacuna contra el virus”.

Dijo que el tiempo estipulado por el gabinete de Salud Pública no le parece confiable. “Vamos a necesitar el refuerzo de la vacuna pero el tiempo (un mes luego de aplicada la segunda dosis) no me parece para nada sensato”, concluyó argumentando.

El rechazo a la aplicación de la tercera dosis invade el pensamiento de muchos ciudadanos que estuvieron en el Centro Olímpico completando su esquema de vacunación con las dos dosis.

Raúl Stephan, expresó a LISTIN DIARIO que no se opone a aplicarse el refuerzo, sin embargo, cree prudente en esperar que pase el tiempo para ver cómo reacciona en otros organismos. “No tengo inconveniente en ponérmela pero prefiero esperar que salgan más informaciones y ver como evoluciona en los que se la pondrán”, indicó tras advertir la poca información que hay sobre el refuerzo y combinar biológicos.

CLAVES

Pocos vacunados

Pasadas las 12:00 del día en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) habían sido inoculados menos de 100 personas correspondientes a la primera y la segunda dosis de vacunas contra el coronavirus que provoca la enfermedad Covid-19.