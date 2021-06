Consultor jurídico “desvincula” Presidencia de impedimento de salida a Jean Alain

Santo Domingo, RD

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, reiteró que el presidente Luis Abinader “no tiene nada que ver” con las ejecutorias del ministerio público y en ese sentido desconoce por qué se impidió la salida del ex procurador Jean Alain Rodríguez.

En llamada al programa Sol de los Sábado, de la emisora Zol 106.5, el funcionario con asiento en el Palacio Nacional, se definió “respetuoso de las leyes”.

“Yo soy un profesional del derecho y un ciudadano que aboga por el cumplimiento de la ley y el derecho. Lo que haya ocurrido con el ex procurador es un tema que compete al Ministerio Público y en este momento no conozco los detalles y mucho menos si hubo orden o no para ese impedimento”, aseguró Peralta.

El asesor del gobierno insistió en que Luis Abinader, desde la llegada a la presidencia, fue enfático en que su gobierno respetaría la independencia del ministerio público y al momento de juramentar a Miriam German y Yeni Berenice, les dijo que “solo tendrían que obedecer a las leyes y los códigos de la justicia”.

Antoliano Peralta recalcó que como ciudadano y en su vida profesional, siempre ha abogado por el respeto a las leyes y ahora no va a cambiar por ocupar una posición que es transitoria, “porque el poder es corto y pasajero”

Sobre el impedimento de salida al ex procurador Jean Alain Rodríguez, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo indicó que al no manejar todos los detalles de dicha acción no puede decir si hubo o no violación, pero aclaró que si no hay una orden, “se podría derivar que hubo alguna violación”.

En el día de ayer, Jean Alain Rodríguez confirmó que se le impidió viajar a los Estados Unidos, "sin que le fuera colocado un impedimento de salida del país".

Rodríguez conversó con el diario vespertino El Nacional, a quienes señaló que “solo se coloca impedimento de salida a las personas contra las cuales se ha emitido una medida de coerción”.