Psicóloga explica conflictos entre padrastros – madrastras e hijastros suceden por falta de comunicación

Javier Flores

Santo Domingo, RD

En las últimas semanas los medios de comunicación se han hecho eco de varios sucesos lamentables entre padrastros o madrastras con sus hijastros que han resultado con la muerte de uno de los involucrados en el hecho.

La psicóloga Aurora de los Santos, explicó que esos sucesos se deben más a la falta de comunicación entre los involucrados y no por la falta de parecido sanguíneo, como las personas a través de las redes sociales han ido comentando.

“Yo no creo que el conflicto se deba a que no sean familiares de sangre…opino que se debe más a la falta de comunicación que hay en los hogares, la forma de crianza y el entendimiento”, explicó de los Santos en una conversación con el LISTÍN DIARIO.

La explicación sucede justo cuando la sociedad dominicana aún lamenta la pérdida de un niño de 11 años tras recibir una golpiza de su madrasta, en un hecho ocurrido la semana pasada.

De los Santos agregó que aunque esos tipos de casos no son “normales”, esos hechos han ocurrido y no solo entre hijastros y padrastros / madrastras.

“Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos más acceso a las redes sociales, todo se sabe más rápido…pero esos casos han pasado, no son normales pero ocurren…repito esto no tiene que ver con que no tengan rasgos sanguíneos, es simplemente el método de crianza que han utilizado”, explicaba la psicóloga.

Más temprano en este 2021, un menor de 15 años confesó haber ultimado a su madrastra con 291 estocadas y luego la lanzó a una cisterna. El menor luego atribuyó el suceso a “rencillas personales”.

El pasado año, Perla Taveras de 17 años fue asesinada a manos de su padrastro Delion Santana Matos, de 27 años de edad.

De acuerdo a lo reportado en esa oportunidad, Taveras se encontraba en un colmado de su sector La Zurza, donde ella residía junto a su abuela, cuando de repente apareció Santana Matos y prácticamente la obligó a ir con él a un lugar apartado para supuestamente darle una información.

Sin embargo, varios días después Perla fue hallada muerta cerca del Río Isabela, en las proximidades de su morada. Santana Matos fue apresado y según la Policía Nacional, este confesó la violación y asesinato de la adolescente, por lo que será sometido al proceso judicial correspondiente.