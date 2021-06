Tabar dice es administrador provisional y condiciona seguir en la Lotería a no transmisión de sorteos Fenabanca

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Teófilo “Quico” Tabar se definió hoy como administrador provisional de la Lotería Nacional, a pesar de la emisión del decreto 379-21 que lo nombra oficialmente en el cargo, luego de estar en condición de interino.

“Administrador provisional. Consulte al consultor jurídico si es o no es así… consulte al consultor jurídico si eso no es así”, dijo Tabar entrevistado en el programa radial La Súper 7 en la Mañana, que se transmite cada día por 107.7 FM.

“Yo fui ahí de manera provisional. Fui ahí por una petición de un amigo ante una situación especial. Yo imagino que para que yo actúe. Yo estoy diciendo primero no me puedo vincular… si la misión de la Lotería es seguir haciendo eso (los sorteos de Fenabanca) yo no puedo continuar ahí más allá del tiempo que acordamos”, dijo durante la entrevista.

“Ahora si desvinculan esos sorteos y la Lotería se dedica a cumplir su papel, cumple su rol ya veríamos si puedo colaborar en una consejo de directores”, señaló.

Sobre Fenabanca

El administrador de la entidad dijo que no ha hablado de suspender los sorteos de Fenabanca, sino de suspender la transmisión que hace la Lotería Nacional “para que lo hagan los dueños de esos negocios”.

Dijo que el foco de infección que encontró en esa institución está en la celebración de los sorteos, “y no debe ser la Lotería que no es la dueña de las bancas, ni tiene que ver con la venta de números”. “Eso tienen que hacerlo ustedes y ellos están de acuerdo”, dijo Tabar que le ha dicho en la Federación Nacional de Bancas de Lotería.

“Tengo cartas de ellos donde dicen que sí. Y les he dicho que deben discutirlo con Hacienda. Yo sostengo la idea de que el administrador de la Lotería no debe tomar decisiones que comprometen en cierto modo al gobierno o al Estado si no está amparado por un poder y el organismo supremo de la Lotería es Hacienda”, insistió.