Skewes: Reportar muertes por Covid puede tardar ‘tres días’

Santo Domingo, RD

El director Ge­neral de Epide­miología, Ro­nald Skewes, afirmó que el Ministerio de Salud Públi­ca no esconde muertes ni contagios por Covid-19 en los boletines que emite cada día sobre el comportamien­to de la pandemia.

“Que quede claro que todo lo que se notifica al Sistema Nacional de Vigilancia es publicado aquí en el bole­tín todos los días. No se es­conde absolutamente nada, es algo que nos ha caracte­rizado de ser transparentes y dar toda la información”, dijo Skewes, quien agregó que para seguir el protoco­lo el reporte se puede tomar “dos o tres días”.

Ayer el Listín Diario publicó que en el municipio de Baní se han registrado muertes por Covid en los últimos 20 días que no han sido refleja­das en los boletines de Salud Pública. Además el presiden­te del Colegio Médico, Wal­do Ariel Suero, solicitó a la institución “realizar un aná­lisis más detenido del núme­ro real de pacientes fallecidos por el Covid-19 en algunas provincias del país”. En el re­portaje “El Covid desangra a Baní”, se detallan los nom­bres de las personas falleci­das por Covid-19 y que no se vieron reflejadas en los bo­letines emitidos posteriores a sus muertes. Los fallecidos reconocidos en la comunidad llegaron al hospital afectados de la enfermedad y sus fami­liares no pudieron realizarle honras fúnebres debido a los protocolos establecidos para personas que fallecen por el virus. El gremio médico ase­guró que tiene informaciones a través de sus dirigentes pro­vinciales de que el número real de fallecidos por esta pa­tología no se está correspon­diendo con la realidad.

Skewes explicó que luego que un paciente muere por Covid pasa por un proceso, con el objetivo de verificar si ciertamente falleció a causa de la enfermedad.

Durante una rueda de pren­sa en el Ministerio de Salud Pública, el director de Epi­demiología manifestó que cuando un paciente es ingre­sado a un establecimiento de salud, si es un evento de no­tificación inmediata tiene un plazo de 24 horas para noti­ficarlo al sistema de vigilan­cia epidemiológica. Indicó que las defunciones por Co­vid-14 deben ser notificadas en las primeras 24 horas des­pués de haber ocurrido al Sis­tema Nacional de Vigilancia, sin embargo afirmó que an­tes de esa muerte ser notifi­cada se debe comprobar si la defunción tiene su certifica­do, una prueba diagnóstica y todos sus expedientes com­pletos, “entonces ese es un proceso que puede tomar algún tiempo”, puntualizó Skewes.