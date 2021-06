Especialista sostiene que personas alérgicas pueden recibir vacuna

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

Se ha dicho mu­cho de los po­sibles cambios que puede pre­sentar el orga­nismo humano luego de contraer el coronavirus. Y es que la aparición de re­acciones alérgicas causa­das por la enfermedad no es una excepción.

Aunque la infección del virus no provoca una aler­gia en sí, este tiene el po­der de “activar” o agravar una alergia que ya exista en el contagiado pero que no se había manifestado de ninguna manera, expli­có el alergólogo del hospi­tal Francisco E. Moscoso Puello, Patrick Almonte.

Pueden vacunarse

Los que padecen de aler­gias pueden vacunarse sin miedo contra el coronavi­rus. “Siempre ha existido la duda de que si me pue­do vacunar siendo alérgi­co o no, y es que estos pue­den hacerlo sin temor si no tienen contraindicaciones médicas o a menos que hayan presentados efec­tos secundarios previo a la primera dosis de cualquier vacuna”, explicó el espe­cialista, quien recomendó hacerlo sin miedo.

“La infección por el Co­vid-19 no nos produce una alergia per se, sino que puede exacerbar algunas que ya tengamos presen­tes. Es decir, personas con rinitis, asmáticas o con cuadros de urticarias (que desconocían), una vez ten­gan la infección pueden aparecer”, detalló el espe­cialista durante una entre­vista concedida a LISTÍN DIARIO.

Afirmó que existen pro­babilidades de que algu­nas personas que no ten­gan antecedentes alérgicos presenten síntomas pareci­dos a los de las alergias una vez se contagien debido a que es un virus que ataca las vías respiratorias.

Se puede dar el caso en algunos contagiados o recu­perados del virus que lue­go presentan ronchas o ur­ticarias. Sin embargo, estas no son desencadenadas por un mecanismo alérgico sino por un mecanismo infeccio­so propio de la enfermedad.

Al momento en el que las reacciones empiezan apa­recer debido a la infección del virus estas suelen tener síntomas muy parecidos a los de la alergia, por lo que se pueden confundir y re­lacionar.

Alergias agravadas

La rinitis (el moqueo con agüilla), los estornudos y la congestión nasal suelen ocurrir cuando hay un pro­ceso infeccioso en las vías respiratorias, que son una de las principales causas y por tanto pueden empeorar.

“Muchas veces el pacien­te alérgico no sabe si está en un proceso alérgico típico de su propia condición o está te­niendo una infección respira­toria; los asmáticos también puede agravar su estado de­bido a que también está rela­cionada con la vías respirato­rias”, dijo Almonte.

La sintomatología de la rinitis puede perpetuarse en algunos pacientes por con­secuencia del coronavirus, como también, en los as­máticos que puede perdu­rar por más tiempo la tos y hasta la dificultad para res­pirar sin que sean señales de gravedad.Como el coro­navirus es una enfermedad infecciosa, las manifesta­ciones tópicas producto de alergias no están demás en aparecer en la piel. Las ur­ticarias, son ronchas en la piel de color rojo y suelen ser las comunes. “Las ron­chas provocadas por urtica­rias, los habones -berrugo­nes-, afectaciones a nivel de los dedos y entre piernas”, son algunas de las reaccio­nes que pueden aparecer a consecuencia del virus. Las dos últimas son poco comunes pero pueden pre­sentarse en un momento determinado.

El tiempo de duración de estas erupciones es indefi­no ya que desaparecen por si solas cuando la infección por coronavirus se ausenta luego de varias semanas al tiempo que son controladas con antihistamínicos.

Los antihistamínicos son medicamentos que tratan los síntomas de las alergias bloqueando el efecto de la histamina, la cual es una amina imidazólica involu­crada en las respuestas lo­cales del sistema inmuni­tario. “La infección por el virus y la pandemia como tal han llevado a que los pa­cientes con alergias sufran más de estrés y ansiedad por diferentes razones, por ejemplo, el encierro lo que conlleva más tiempo en la casa y están más expuestos a los alérgenos del interior de nuestros hogares como los ácaros”, puntualizó.

HOSPITAL INFANTIL

Niños con Covid-19

Unos 10 infantes están in­gresados por coronavirus en el Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral, se­gún detalló ayer Clemen­te Terrero, director del centro médico. Asimismo indicó que uno de los 10 niños está en la unidad de cuidados intensivos del hospital infantil por com­plicaciones propias del virus. “Nueve de los ni­ños están en sala común en condiciones estables y hay una en cuidados in­tensivos”, expresó Terre­ro. Es una adolescente que que está negativa al coronavirus aún perma­nece ingresada.