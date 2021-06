Luis Dicent: "Nunca pensé que me enfrentaría a algo tan endemoniado"

Ashley Ann Presinal

Santo Domingo, RD

En medio de la audiencia de conocimiento de medida de coerción a los imputados en el caso de la estafa de la Lotería Nacional, Luis Dicent, señalado por el Ministerio Público como la “cabecilla” de la red que orquestó el fraude millonario, se defendió “pidiendo justicia”.

“No pediré más nada que justicia, a mí se me ha expuesto en todos los niveles. Tengo las condiciones de un indigente cualquiera con la diferencia que mi secretaria me dijo que allanaron todo”, fueron las palabras del exadministrador general de la entidad.

La defensa de Dicent está contenida en la resolución de la jueza Kenya Romero, donde se dispuso su envío a prisión de manera preventiva.

Dicent, destituido por mandato del presidente Luis Abinader cuando el escándalo salió a la luz, expresó que quedó “destituido, sin libertad y sin garantía de su reputación”, y pese a esto afirmó “tener fe en que todo se demuestre”.

“Dijeron que encuentran 3 piscinas de bolos y ahí es donde juegan mis hijos que jugamos a quien encuentre primero un número en específico”, se defendió Dicent en los interrogatorios.

El exadministrador expresó que no conocía a Valentina Rosario, la presentadora del sorteo del 1 de mayo y quien lo vinculó directamente con la trama.

La conductora señaló que Dicent se le habría acercado en el ascensor y le dijo: “Alguien se va acercar a ti y te va a hablar de un sorteo especial (refiriéndose al sorteo del 1 de mayo)”.

“A Valentina, a esa muchacha el 27 de febrero se canceló, no a ella, a mucha gente, como hay una lista de más de 140 personas que llamaron y dije déjenlo que son compañeritos, pero yo a Valentina no la conocía”, enfatizó en la audiencia. Dijo que la mujer fue repuesta en la posición por una llamada de un subdirector actual del Invi, lo que luego fue confirmado en audiencia por Rosario, haciendo alusión a que se trataba de un amigo de su tío el que había intercedido por ella.

Dicent manifestó que al Ministerio Público “se le olvidó decir” que desde el 2011 a la fecha la Lotería Nacional “nunca había tenido en la cuenta de banco tanto dinero como ahora”.

“Camacho hace una historia de la Lotería, pero se olvidó decir que la lotería desde el 2011 a la fecha nunca había tenido en la cuenta de banco tanto dinero como ahora, porque a mi partida la deje con más de 400 millones de pesos”, agregó.

De lo que se le acusa

Los fiscales del MP señalan a Dicent, entonces administrador de la Lotería Nacional, como principal implicado del caso junto a William Rosario, expresidente de Fenabanca y señalado como su “mejor amigo”.

Dicent depositó la denuncia inicial ante la Procuraduría General de la República (PGR) acerca de irregularidades en el sorteo.

Fue acusado por Valentina Rosario, presentadora del sorteo, como la persona que orquestó la trama.

Medida de coerción

En el conocimiento de medida de coerción se dictó un año de prisión preventiva contra el exadmoinistrador de la Lotería, Luis Maisichell Dicent; William Lizandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio (el Gago).

Presentación periódica para Rafael Mesa Nova, Miguel Arsenio Mejía Rodríguez y el camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta, a este último se le impuso un pago de garantía de medio millón de pesos e impedimento de salida.

A Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio se les dictó arresto domiciliario y colocación de brazalete electrónico.