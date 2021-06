Rosalba Ramos dice no renunciará de la Fiscalía DN porque "no ha hecho nada malo"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

“Yo no tengo por qué renunciar, no ha terminado mi plazo, no tengo ninguna situación en este momento personal ni laboral por la cual dejar mi trabajo”, se refirió la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, a la presunta situación de acoso en la que se encuentra tras ser investigada por la Procuraduría General de la República.

En el programa radial "El gobierno de la mañana" en la Z-101 la fiscal puntualizó que intimó a Juan Medina, inspector general del Ministerio Público, para que le “ponga las pruebas en las manos” sobre las acusaciones que dice tener en su contra acerca del manejo irregular del caso de César “el Abusador” Peralta y la violación a la Ley de Compras y Contrataciones.

Ramos se desvinculó de cualquier relación con el acusado de narcotráfico y señaló que “así como se enteró el país, también se enteró ella” de la investigación en su contra.

“Eso mismo quiero yo saber porque así como se enteró el país así fue como me enteré yo también, porque las dos ocasiones que el inspector (Juan Medina) y yo nos reunimos él nunca trató ese caso y tengo testigos al respecto”, expresó.

En una comunicación dirigida a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, la fiscal expresó que Medina incurrió de forma ilegal, ilegítima, arbitraria e inquisidora, en prácticas de acoso moral y laboral en su contra y solicitó que se abra una investigación sobre el caso.

“Entiendo que debo darle la oportunidad a que la magistrada Miriam Germén dé una respuesta, ella tiene ya de conocimiento mi carta así lo que ha dicho el inspector Juan Medina (…) lo que queda es darle tiempo porque decisiones de ese tipo tienen que sopesarse los elementos que estén disponibles”, señaló.

Ramos indicó que manejar el caso de forma interna hubiera sido lo “idóneo”, sin embargo “no se le dio la oportunidad” por lo que recurrió a Germán Brito.

“Fue por lo que me vi en la necesidad además de poner en conocimiento a la magistrada Miriam como nuestra máxima autoridad. También para salvaguardarme hacer de conocimiento público la situación de acoso moral y laboral a la que me ha sometido el inspector Juan Medina”, agregó.

“Interés de querer la plaza”

Ramos advirtió que podría haber un interés de querer la plaza que ocupa “porque siempre hay personas interesadas en estar en la plaza del Distrito Nacional” y señaló que esas acciones vienen directamente del inspector Juan Medina.

A pesar de la investigación, la fiscal del Distrito expresó que hasta ahora se siente “respaldada” por la institución.

Ramos señaló que la investigación no ha afectado los trabajos de la fiscalía porque a pesar de todo tanto ella como su equipo continúan trabajando.

El caso

El pasado lunes la fiscal del Distrito Nacional envió una comunicación a la procuradora general de la República en la que expresó que el procurador adjunto, Juan Medina, con su accionar incurrió en delito de violencia de género, consagrado en el artículo 309-1 del Código Penal, por lo que solicitó que se abra una investigación sobre ese caso.

Ramos sostuvo que el acoso está siendo disfrazado en una serie de investigaciones contra el personal bajo su mando y contra su persona por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como fiscal titular.

Asimismo calificó de irresponsable la versión dada por Medina de que ella es investigada por el caso del narcotraficante César Emilio Peralta “el Abusador” y sobre compra y contrataciones.