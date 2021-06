"¡Ay, Dios mío, mi mamá me dejó sola!", mujer al ver madre muerta por COVID

Gabriel Coplin

gabriel.luis@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Entre los papeleos, firmas para el acta de defunción y el vaivén del personal de salud, se encontraba una señora parada frente a la emergencia de COVID-19 de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

Ella trataba de contener las lágrimas y buscar fuerzas para recibir el cuerpo de su madre, quien falleció por el letal virus.

"Aquí nos sentimos ultrajados y atropellados porque las autoridades y las personas que pueden descubrir las cosas en este país siempre hacen que pase, aquí en este hospital en lo que va de la mañana han sacado cuatro decesos, hay que tener conciencia", manifestó la mujer, quien no quiso dar su nombre.

Tras la entrega del cuerpo de la fenecida, la fémina no pudo contener sus lágrimas y sólo exclamaba: "¡Ay, Dios mío, mi mamá me dejó sola!".

La progenitora de la dama tenía 60 años y perdió la vida el viernes a las 10:00 de la noche.

Tras ser abordada por periodistas de este medio, resaltó que cuando algún familiar se contagia del coronavirus "hay que gastar mucho dinero".

"Aquí uno pasa muchas necesidades (...) el martes yo gasté 90,000 pesos en mi madre y mira falleció, no hay un plan de seguro que cubra esos medicamentos, hay veces que uno no tiene ni 10 pesos para venir aquí, diario a uno se le va mucho dinero no sólo en pasajes, también en alimentos", exteriorizó.

Subrayó, además, que tenía que trasladarse día por día de madrugada desde Boca Chica hacia el referido hospital.

Aprovechó para externar que han cogido el refrán del "teteo" y que todo el mundo no "tetea", y hasta los que no lo hacen “como quiera uno se contagia".

"Uno hasta moviéndose de un lado a otro, aquí metido en el hospital uno se puede contagiar, hasta yendo al trabajo con sus mismo compañeros", dijo.

Proceso

La señora contó a este medio que a su mamá le dio "una simple gripe" y descubrieron que estaba contagiada tras realizarle una prueba del Covid.

"Ella le dio una simple gripe y le hicimos la prueba y salió positiva y no fue por "teteo" pero sí hay que tener responsabilidad, yo me hice mi prueba y estoy negativa y me apliqué mi segunda dosis de vacuna", expuso.

Al mismo tiempo, declaró que el cuadro clínico de su madre fue estable y que perdió la vida por su respiración porque "no era buena".