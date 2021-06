República Dominicana, el séptimo país de América con mayor porcentaje de población vacunada

Redacción Digital

La República Dominicana se ubica como el séptimo país en el continente americano con mayor porcentaje de su población vacunada contra el COVID-19.

Datos ofrecidos por el portal “Our World in Data” indican que el país, a fecha del 17 de junio, tenía un 21.5 por ciento de la población inoculada con ambas dosis de alguna vacuna contra el COVID-19.

En lo que respecta a nivel mundial, República Dominicana entra en la lista de los 30 países con más del 20% de su población vacunada.

Dentro del continente Chile es el país con más personas vacunadas, con un 48.3 por ciento de su población, seguido de Estados Unidos con 44.4 por ciento; Uruguay, 38.2 por ciento; Antigua y Barbuda, 24.8 por ciento; Dominica, 24.8 por ciento; Barbado, 22.1 por ciento y República Dominicana con 21.5 por ciento.

El país supera en cantidad de vacunados a grandes naciones como Canadá, que tiene el 17.1 por ciento de su población inoculada con ambas dosis; México, 12.3 por ciento; Argentina, 8 por ciento y Colombia, 8.5 por ciento.

Los datos recogidos también por la plataforma Our World in Data, no registran detalle alguno de la vacunación en Haití, mientras que en Venezuela solo establece un 0.8 por ciento de su población inoculada.

En lo que respecta al mundo, la plataforma de recolección de datos indica que a la fecha el 9.8 por ciento de la población mundial está totalmente vacunada contra el virus.

Jornada vacunación

Los datos más recientes publicados por el Ministerio de Salud Pública, indican que se han aplicado hasta el 17 de junio 6,675,351 dosis de vacunas contra el COVID-19.

De estas, 4,344,495 vacunas fueron de primera dosis y 2,330,856 con segunda dosis y por ende la misma cantidad de personas están completamente vacunados.

Desde este viernes el Gobierno continúa con la Jornada Nacional de Vacunación que se desarrolla en el territorio nacional, pero con un enfoque especial durante este fin de semana en la parte Sur y Este de República Dominicana.

El mismo día el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, visitó un hospital de la provincia Barahona, donde aseguró que para liberar del coronavirus a esa provincia, se deberían vacunar 49,000 personas.

A pesar de esto la jornada en esta provincia empezó con gran timidez, debido a que las dosis de la farmacéutica china Sinovac, llegaron pasadas las 12:00 del mediodía del viernes, según informaron corresponsales de este medio en el Sur.

De igual forma, indicaron que las lluvias que incidieron en el territorio nacional ocasionaron que la participación de los ciudadanos de esa parte Sur del país fue tímida.

En otro orden, el boletín epidemiológico de la situación del COVID-19 en el país, divulgado por el ministerio de Salud Pública, reportó 1,784 casos en las últimas 24 horas, con 55,027 casos activos y un total registrados de 315,815.

En el caso de las muertes, el boletín reportó seis defunciones ocurridas en las últimas 24 horas, para un total de 3,754.