Pareja con más de 80 años de edad se fue a vacunar para proteger a sus nietos

Gabriel Coplin

Gabriel.luis@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Rosa Galán de 82 años asistió este viernes junto a sus esposo de 86 a inocularse ante el coronavirus en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y su motivación en asistir fue "cuidar a la familiar".

Galán que reside en el Ensanche Luperón, indicó que aprovechó el fin de semana que es "más suave y tranquilo", para recibir su pinchazo.

"Me siento muy bien y de maravilla, gracias a Dios...señores hay que vacunarse, tengo que cuidar a mi familia y a mis nietos (...) mi esposo vino a vacunarse conmigo, el tiene 86 años y aquí estamos presentes", expresó la señora Rosa.

La pareja recibió su primera inoculación de Sinovac y luego de sus 15 minutos de reposo manifestó que no sintió nada.

"Vuelvo a ponerme mi segunda dosis y vengo tranquilita", dijo.

La doctora Estefany Pérez, encargada del operativo en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico, resaltó que: "Las expectativas de hoy sábado es que sea un día productivo y que las vacunas que tenemos en el día de hoy se agoten y que los padres traigan a sus niños".

En este pabellón cuentan con 750 inyecciones de Pfizer y 750 de Sinovac para primera y segunda aplicación.

Perez manifestó que en las primeras horas de la mañana la acogida fue buena a pesar de que tuvieron un problema con la vacuna Pfizer, pero que alrededor de 300 personas en aproximadamente 3 horas la recibieron, siendo el rango de edades entre 17 a 25 años.

Al igual que la pareja de esposos, Leonel Fernández de Jesús, de 29 años apuntó que asistió a recibir su inmunidad por su familia y por su hija.

"Yo vine a vacunarme por mi familia y mi hija, hoy me puse la segunda dosis y todavía no he sentido nada, gracias a Dios", subrayó De Jesús de manera textual.

En el mismo lugar de acogida, pero en el Pabellón de Esgrima, están recibiendo su inmunidad niños y jóvenes de 12 a 17 años, donde un 30 por ciento de jovencitos fueron favorecidos.

Un niño de 12 años quien estaba junto a su madre, Celia Mena, esperaban en una silla el turno de ser inoculado y tras ser abordado por la prensa, el muchacho dijo sentirse nervioso.

De su lado, Mena a seguidas aclaró que: "Hay que cumplir con la medidas impuestas y hay que prevenir el COVID, así pues bajan los contagios".