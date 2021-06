Una lona negra intenta ocultar la morgue de la Ciudad Sanitaria

Shaddai Eves

“Esa lona no ayuda, no son sólo las personas de afuera ¿Y los que estamos aquí adentro esperando?”, enunció Víctor Mateo, mos­trando molestia por los re­frigeradores que son utili­zados como morgue para los pacientes fallecidos por Covid-19 en el Hospital Luis Eduardo Aybar, al mismo tiempo que espera noticias de su madre que se deba­te entre la vida y la muerte a causa de la misma enfer­medad.

El cajón móvil que da­ba la bienvenida permane­ce en el fondo de la expla­nada en compañía de otro, luego de ser reubicado por las autoridades de salud de­bido al gran reclamo de fa­miliares y visitantes al cen­tro hospitalario. Ahora una lona fina y negra, doblada en dos partes para evitar su transparencia, se ha colo­cado amarrada solo hasta la mitad, hacia el punto de acceso, como un intento de evitar que la morgue de la Ciudad Sanitaria quede vi­sible para todos.

No obstante, es la misma lona la que no parece “ocul­tar” la incomodidad de las personas que viven alrede­dor de la Ciudad Sanitaria y familiares que esperan noti­cias de sus enfermos, ya que aún perciben las prácticas con los cadáveres.

“Aquí uno ve todo. Nadie está acostumbrado a que me estén pasando con tan­tas personas fallecidas. Yo estoy aquí desde las 9:00 de la mañana y no es a uno ni dos muertos que he visto pasar y la gente que espera por información de su fa­miliar, llorando y nerviosa”, narraba Mateo.

Y agrega: “Mi hermana se puso mala y he visto mu­cha gente que se ha puesto mal, porque aunque no son familiares esas personas fa­llecidas, a ellos les impacta ver eso”.

Las personas que tienen pacientes enfermos deben ser testigos de cómo los mé­dicos arrastran hasta el fon­do camillas con personas fallecidas y aseguran que “nadie quiere estar en ese momento”.

“Ahora los furgones es­tán al fondo, pero como quiera los muertos le pasan a uno por el frente y eso le da una depresión a uno, co­mo angustia. Uno dice: ¡Se­ñor, ¿será el mío? Porque la información la dan cuan­do ellos quieren”, contaba Jeisy Castro.

Hay quienes consideran el traslado de los cadáveres a de la Ciudad Sanitaria por la falta de morgue, como una “acción inhumana” co­mo es el caso de Jesús Ma­ría Moquete (Pocho).