25 dominicanos aspiran en elecciones primarias de NY

J.C. Malone

jcmalone01@aol.com

Nueva York, EE.UU.

Unos 25 dominicanos as­piran a diferentes cargos en las elecciones primarias neoyorquinas de este mar­tes 22, cuando la ciudad estrenará un sistema de votación por orden de pre­ferencias.

Un dominicano aspi­ra a la alcaldía neoyorqui­na, cinco aspiran a presidir cuatro de los cinco conda­dos y cerca de 20 aspiran a escaños en el concejo mu­nicipal.

Del total de aspirantes dominicanos se destacan seis mujeres. Fernando Ma­teo es el primer dominica­no republicano en postular­se a la alcaldía.

Hay aspirantes domini­canos a presidir los conda­dos de Manhattan, Alí Pé­rez de El Bronx, Nathalia Fernández y Sammy Rave­lo de Brooklyn, Antonio Re­ynoso, actual concejal del distrito 34 de ese condado.

En el distrito municipal siete de Manhattan, hay cuatro aspirantes domini­canos, Luis Tejada, Miguel Estrella, Cory Ortega, Ga­rry Sánchez.

En el 10, también del Alto Manhattan, hay dos mujeres, la asambleísta Carmen de la Rosa y la ex comisionada estatal de De­rechos Humanos Ángela Fernández, también los do­minicanos Tirso Piña, To­más León, Josué Pérez.

En el distrito 14 de El Bronx hay dos mujeres, Yu­delka Tapia y Pierina Ana Sánchez y cuatro hombres, Adolfo Abreu, Fernando Aquino, Hailie Rivera y Só­crates Solano.

En el distrito 15 de El Bronx aspira a la reelección el incumbente Oswald Féliz y en el 18 del mismo conda­do el profesor y pastor evan­gélico Eliu Lara.

Glennis Gómez aspira a representar el distrito 26 dl condado de Queens.

Docenas de dominica­nos aspiran a la posición de líderes distritales en Man­hattan, el Bronx, Queens y Brooklyn.

Nuevo sistema electoral

Nueva York inaugurará es­te martes un novedoso sis­tema de votación por orden de preferencias, donde los electores podrán votar has­ta por cinco candidatos, in­dicando sus preferidos del uno al cinco.

El nuevo sistema de vota­ciones por orden de prefe­rencias se hará con una bo­leta con los candidatos en una columna vertical, en orden alfabético. Cada uno tendrá cinco espacios hori­zontales frente a su nombre.

En cada contienda los electores escogerán su can­didato y otros cuatro en or­den numérico.

Al final de las votaciones, si un candidato sacó el 50% de los votos, ganó esas elec­ciones. Si nadie alcanza esa cantidad, el que menos votos saque será eliminado. En­tonces se empezará a con­tar quien tiene más votos en la segunda preferencia, esos votos se le suman a los que obtuvo en el número uno y ese podría ser el ganador. Si aun así nadie llega al 50 por ciento se seguirá suman­do los de la tercera, cuar­ta y quinta preferencia, has­ta que uno sume el 50 por ciento de los votos.

La Alcaldía

Para la alcaldía hay 13 aspi­rantes demócratas y dos re­publicanos.

Las encuestas dicen que ninguno sacará el 50 por ciento, pero el pleito estará entre el afroamericano Eric Adams, un ex oficial de poli­cía, ex asambleísta estatal y actual presidente del conda­do de Brooklyn y el ex can­didato presidencial, el em­presario Andrew Yang, de origen chino.

Kathryn García, una mu­jer blanca que retuvo el ape­llido de un esposo boricua tras divorciarse es la terce­ra favorita, con amplias po­sibilidades. Con ella compi­te, como mujer, Maya Wiley, una abogada de Derechos Civiles, que tiene el apoyo de la estrella demócrata del Congreso, Alexandria Oca­sio Cortez.

La ciudad tiene un 43% de electores blancos, ella es la única mujer blanca, las mujeres son la mayoría de electorado.

El 29 por ciento de los elec­tores neoyorquinos son la­tinos, ella tiene un apellido latino, está conectada direc­tamente con el 72% de la po­blación electoral. Nueva York nunca ha tenido una alcalde­sa, y estamos en tiempos de mujeres, ningún otro candi­dato tiene esas ventajas.

Los asiáticos tienen el 13% de la población, pero eso incluye chinos, coreanos, japoneses, hindúes y paquis­taníes, todos son asiáticos y el señor Yang no es el único asiático en la contienda.