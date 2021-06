Jueza dará a conocer este viernes decisión de conocimiento de coerción en caso Lotería

Ivanessa Guzmán

Santo Domingo, RD

La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, recesó para este viernes el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en el fraude de la Lotería Nacional.

La vista será conocida a las 2: 00 de la tarde, donde se tiene previsto se les dicte medidas de coerción a los involucrados.

En el fraude a la Lotería Nacional se acusa al exadministrador de la Lotería, Luis Maisichell Dicent, y otras 9 personas, de estafar por unos 500 millones de pesos a los dueños de bancas de lotería, específicamente con el bolo número 13, correspondiente al sorteo del pasado primero de mayo.

Según el Ministerio Público, seis de los acusados habrían admitido el fraude.

Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, el no vidente; Valentina Rosario Cruz, presentadora; Carlos Manuel Beriguete Pérez, ex soporte técnico en la Dirección y Producción de Sorteos de la Lotería Nacional; Jonathan Augusto Brea Ovalles, ex supervisor de sorteos de la Dirección y Producción de Sorteos de la Lotería Nacional; Rafael Mesa Nova, ex chofer de la Lotería Nacional y Felipe Santiago Toribio (A) Chago son las personas que confirmaron a la Procuraduría el sorteo amañado.