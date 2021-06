Un audio en computadora y un papel delatan plan en la Lotería

ASHLEY ANN PERSIVAL / YADIMIR CRESPO

Santo Domingo, RD

Un audio guardado en una computadora incautada en un domicilio, propiedad del imputado Carlos Berigüete, encargado de plataforma digital de la Lotería, evidencia la participación de los involucrados en la denominada “Operación 13”.

“El audio en referencia comprueba la participación de los imputados en los hechos y pone de manifiesto el interés del imputado Luis Maisichell Dicent en que el sorteo se realizara en el menor tiempo posible”, cita el expediente presentado por los fiscales.

El equipo fue ocupado mediante un allanamiento, luego del cual se procedió a su análisis pericial de extracción forense digital, que “comprueba la ocurrencia de la reunión para los ensayos del sorteo fraudulento”.

Asimismo, el pasado 12 de junio, las autoridades que se ocupan de la investigación descubrieron un bolso que incluía en su interior tres paquetes de 50 bolos cada uno, los cuales eran de color naranja con numeración de color negro.

Este bolso fue encontrado en un almacén durante otro allanamiento a un inmueble ubicado en el barrio Cristo Rey, en Bonao, provincia Monseñor Noel.

En esa misma fecha y provincia, autoridades del Ministerio Público allanaron un local comercial del imputado Luis Dicent, en donde ocuparon dos celulares y dos laptops.

Mientras que en el sector El Almirante del municipio Santo Domingo Este, allanaron un tercer inmueble, propiedad de Eladio Batista Valerio, alias Gago, donde fueron ocupados varios talonarios de facturas.

Uno de ellos pertenece a Eladio Batista, inicia en la No. 451 hasta la No. 4100.

También encontraron talonarios de facturas de billetes premiados de la administración de la Lotería Nacional, con el sello de Kamalia S.A, en facturado por cliente; un talonario No. 07 del sorteo extraordinario de las madres de lotería instantánea, Lotería Nacional y un talonario de facturas de quiniela premiadas.

Asimismo, fueron encontrados dos contratos de consignación entre la Lotería Nacional y Eladio Batista Valerio. Uno de ellos de fecha 24 de abril de 2010 y el otro del 30 de abril de ese mismo año.

Apuntes en hojas de papel

En uno de los 15 allana­mientos ejecutados el pa­sado 12 de junio por el Ministerio Público, como parte de la “Operación 13”, se ocuparon unas hojas de papel en el domicilio del imputado Jonathan Au­gusto Brea Ovalles, quien fungía como supervisor de sorteos, donde se relata có­mo ocurrió el primer inten­to de estafa el 10 de abril.

En el expediente el órga­no persecutor señala que en la vivienda del acusado de haber participado en el entramado encontraron una hoja de cuaderno con un manuscrito con tinta azul de fecha jueves 20 de abril de 2021, en el que se mencionan “personas, nú­meros y dos párrafos”.

En el escrito incautado a Brea Ovalles se señala lo si­guiente sobre el intento de sorteo: “...pensó en el ries­go que podía tener Valentina (la presentadora), ya que era muy difícil tener el bolo en la mano y sostener el primer premio con el bolito”.

En el documento se se­ñala que el día de la trama, el 1 de mayo, “había un obstáculo que era Fernan­do” porque si iba al sorteo de ese día “podía tomar la cámara”. El Ministerio Pú­blico no especifica quién es Fernando, al que se hace referencia.

“El día de la trama ha­bía un obstáculo que era Fernando por qué? Porque no sabíamos, si él iba a ir al sorteo de la noche, si él iba se dificultaría ya que él mismo podía tomar la cá­mara”, continúa.

En el reverso de la ho­ja hay un texto con fecha del viernes 21 de mayo del 2021 en el que se “aclaran puntos” sobre el fraude fa­llido del mes de abril.

Brea Ovalles destaca que le entregó el bolo a “Chago” (Felipe Santiago Toribio), quien es señalado por el Ministerio Público como uno de los principa­les organizadores de la esta­fa que se transmitió por te­levisión nacional.

Las hojas de papel indi­can que la primera vez que se iba a realizar el fraude, el 10 de abril, no pudo efec­tuarse porque el implicado William Rosario “no pudo lograr que el no vidente ca­yera en el globo A”.

“(…) Por eso se acuer­da de que el día primero de mayo, si él no lograba ha­cerlo, lo haría yo. Ese día no se da porque el no vidente cayó en el globo B, Naza y William querían que aún en el globo B se hiciera la tram­pa, lo cual dijimos que no”, se lee en la hoja, según cita el Ministerio Público.

¿Quién es Jonathan Au­gusto Brea Ovalles?

La presentadora del sorteo, Valentina Rosario, señaló a Brea Ovalles como uno de los que se encontraban en la casa donde se hizo el prime­ro de los ensayos.

El imputado era supervi­sor de Sorteos y responsa­ble de preparar el pre-sor­teo y el sorteo en la Lotería Nacional

SEPA MÁS

Transcripción

Una hoja de cuaderno con líneas conteniendo manuscrito con tinta azul, con fecha jueves 20/5/21, con nombre de personas, números y dos párrafos que dicen: “pensando en el riesgo que podía tener Valentina ya que era muy difícil tener el bolo en la mano y sostener el primer premio con el bolito, ya en mano ojo ese día 1/05/2021 el día de la trama había un obstáculo que era (Fernando) por qué? Porque no sabíamos, si él iba a ir al sorteo de la noche, si él iba se dificultaría ya que él mismo podía tomar la cámara”

Operación 13

Al ser abordado por la prensa durante un receso de la audiencia de conocimiento de medida de coerción a los implicados en la “Operación 13”, el abogado de Luis Maisichell Dicent, Gustavo de los Santos Coll, manifestó que su cliente no tenía conocimiento sobre el fraude efectuado el primero de mayo.

La audiencia de solicitud de medida de coerción, que es conocida por la jueza coordinadora de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, fue recesada para este viernes.