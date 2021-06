Abogado Plutarco Jáquez dice a Dicent "que no se haga el pendejo"

Javier Flores y Gabriel Coplin

Santo Domingo, RD

El abogado de tres de los imputados en el fraude de la Lotería Nacional, Plutarco Jáquez, expresó que el exadministrador de la entidad, Luis Maisishell Dicent, no puede “hacerse el pendejo”.

Esas declaraciones se realizaron luego de que en la noche del miércoles Maisishell Dicent dijera que llegó al tribunal buscando “justicia y salió como un criminal”.

“El departamento de quejas y querellas no es ese tribunal. Es en otra puerta. Él sabe que él no vino aquí a quejarse, él tiene cuatro días preso..., que no se haga el pendejo porque él sabe que vino a conocer una medida de coerción”, explicó Plutarco a los medios de comunicación.

Jáquez, quien representa a Carlos Berigüete (soporte técnico de la entidad), Jonathan Brea (supervisor de sorteos) y Rafael Mesa (chofer), explicó que fueron Dicent y Williams Rosario, expresidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) quienes orquestaron el fraudulento sorteo del uno de mayo que causó pérdidas estimadas en RD$500 MM y US$5 MM a las bancas de lotería.

“Dicent y William fueron los que organizaron eso y que llamaron a los muchachos, te cancelo y finalmente mira en lo que termina esto después de seis meses de prisión. Hay muchas pruebas documentales, audios de conversación en uno de los ensayos de sorteo”, agregó el abogado.

El tribunal del primer juzgado de Atención Permanente lleva hoy el segundo día de solicitud de audiencia de medida de coerción.