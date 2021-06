Frente Amplio deposita solicitud ante Parlacen para que Danilo Medina renuncie a inmunidad

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El Partido Frente Amplio (FA) informó que depositará una solicitud ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) para que, de manera voluntaria, el expresidente de la República, Danilo Medina, renuncie a la inmunidad que le otorga esta entidad.



El diputado del FA, Juan Dionicio Restituyo, argumentó que esta inmunidad que posee el expresidente, impide que pueda ser investigado y “sometido” ante la justicia.



“Él (Danilo Medina) no puede ser investigado porque tiene esa situación de inmunidad y recientemente se ha vinculado de corrupción a personas muy cercanas, incluyendo a familiares del expresidente, entonces no es posible que el expresidente esté sustraído de este proceso”, señaló.



Agregó que en la situación actual, el expresidente tiene jurisdicción privilegiada, por lo que "removiéndole su inmunidad podría ser investigado y juzgado como todos los demás”.



“No es posible que toda la gente de una casa estén acusados de corrupción y el jefe de la casa no sepa nada”, reclamó el legislador.



Este miércoles el partido también depositó este miércoles una “querella de pueblo” en la Procuraduría General de la República, “a los fines de incorporarse a los procesos penales que se les sigue a los exfuncionarios sometidos por actos de corrupción”.



Los legisladores de ese partido indicaron que con esa acción “buscan auspiciar la intervención popular en los procesos penales seguidos a servidores públicos por cargos de prevaricación”.