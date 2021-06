Luis Dicent, de la renuncia al PRM mencionando reparto de cargos a sentarse en la Lotería

Ashley Ann Presinal

Santo Domingo, RD.

Luego del escándalo del fraude millonario de la Lotería Nacional y la puesta en marcha de la “Operación 13” por parte del Ministerio Público, Luis Maisichell Dicent, quien fungía como administrador general de la entidad hasta ser suspendido por el presidente Abinader, se situó bajo la lupa de la justicia.

Indudablemente la figura de Dicent ha resaltado por este caso, pero... ¿qué tanto se conoce de la vida política de este funcionario?

Luis Dicent ha formado parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Revolucionario Dominicano (PRD) por más de dos décadas, 23 años para ser exactos, sin embargo, su permanencia en la agrupación política que hoy está en el gobierno casi se vio interrumpida en el 2018 cuando hizo pública su renuncia mientras era Secretario General del partido en su pueblo natal, Bonao.

En la misiva, con fecha del 16 de noviembre del 2018, Dicent asegura durante su tiempo en el partido “le quitaron la regiduría, la diputación y la sindicatura de Juma Bejucal”.

“Confieso que no puedo negar que acciones como esta me recuerdan: los actos mediante el cual se me quito a mí la regiduría, la diputación y en el pasado reciente la sindicatura de Juma y porque no decir se despojó a cientos de dirigentes de sus puestos”, se lee.

Con “acciones como esta” Dicent se refería a lo que describió como su “mayor vergüenza” dentro del PRM: cuando varios dirigentes políticos se le acercaron a preguntarle sobre reuniones entre miembros del Partido Reformista y el PRM Bonao.

“Esto me negué a creerlo pero la verdad no se podía ocultar”, continúa en la carta.

Dicent expresó que se dio cuenta por “compañeritos de las bases” de cómo serían las reparticiones de los puestos del gobierno en caso de que el PRM llegara al poder, y advirtió que “los reformistas quieren que lo impongan sin ir a convención”.

“Hoy varios compañeros de alto nivel me dijeron: ya se repartieron el partido y tú que priva en hablar duro ni sabías de la reuniones, cuando lleguemos al gobierno será peor”, alertó.

El funcionario expresó que “se cansó de luchar y mendigar derechos” y que “no quiere ser obstáculo de nadie”.

Dicent concluyó su carta con una advertencia: “como político en su momento pasaré la factura con los intereses de lugar, esta es la 5 y última traición que recibo de este partido”.

Luego, el 8 de febrero del 2019 la Dirección Municipal del PRM en Bonao decidió dejar sin efecto la renuncia de Dicent y acogerlo nuevamente en la agrupación política. No emitieron detalles sobre la carta del funcionario ni su decisión de aceptarlo.

No declaró sus bienes

Mientras ejerció como vocal municipal de Juma Bejucal, en Bonao, Dicent no declaró sus bienes ante la Cámara de Cuentas como lo estipula la Ley 311-14 sobre Declaración jurada de patrimonio de los funcionarios y servidores Públicos.

La Cámara de Cuentas publicó el listado el 30 de noviembre de 2016 de funcionarios omisos a su declaración de patrimonio en el que figura el funcionario.

Al frente de la Lotería Nacional

Como administrador general de la Lotería Nacional, Dicent, con 42 años de edad, devengaba un sueldo de RD$140,000 mensuales.

El funcionario reportó ante la Cámara de Cuentas un patrimonio de RD$8,348,028.73 contenidos en cuatro solares, una finca y un local comercial.

También notificó inversiones por más de 11 millones de pesos en diferentes en las empresas Soemda S.A.S, Coopersan, Gedon y Agencia Dicent en las que funge como accionista.

Fue gerente general de la Agencia Dicent desde el 2012 hasta el 2021.

Operación 13

El pasado sábado la Procuraduría General de la República realizó 15 allanamientos y anunció el apresamiento de Dicent, William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía,Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Perdomo Peralta. Todos involucrados en el fraude del sorteo del sábado primero de mayo.

Al ser interrogada por los fiscales del Ministerio Público, la presentadora del sorteo, Valentina Rosario Cruz, señaló que Dicent era partícipe del fraude.

Según su declaración, el exadministrador se le acercó en el ascensor y le dijo “alguien se va acercar a ti y te va a hablar de un sorteo especial”. Este hombre se le acercó más tarde y le dio las órdenes de cómo iban a cometer el hecho.

Antes de su apresamiento el presidente Luis Abinader, a través del decreto 334-21, suspendió a Dicent de su puesto por 60 días y en su lugar colocó a Teófilo José Abrahán León Tabar Manzur como administrador interino.