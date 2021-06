Abogado de no vidente implicado en fraude de Lotería Nacional dice su cliente es una “víctima”

Javier Flores

Santo Domingo, RD

"Mi cliente es una víctima", así se expresó el abogado del no vidente Miguel Mejía, implicado en el fraude de la Lotería Nacional en el sorteo del uno de mayo que dejó pérdidas estimadas en RD$150 MM a las bancas de lotería.

El abogado Mónico Sosa, también no vidente, explicó que Mejía no entra en ninguna de las acusaciones que señala el Ministerio Público y agregó que aún se encuentran a la espera del expediente.

"A él no le cabe ni asociación de malhechores, a Miguel tampoco se le puede señalar por estafa porque él no tiene bancas ni es apostador tampoco... Miguel es una víctima, Miguel no entra en ninguna de las tipificaciones que señala el Ministerio Público en los medios de comunicación", dijo Sosa.

A través de un documento de prensa, el Ministerio Público dijo que solicitará un año de prisión preventiva contra Mejia y los otros nueve implicados en el caso por incurrir en acciones que constituyen asosiacion de malhechores, estafa, lavados de activos y otros delitos. La dirección de comunicaciones informó que será a las dos de la tarde de este lunes cuando depositen ante el primer juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción.

Durante ese sorteo, la presentadora Valentina Rosario Cruz tenía el número 13 escondido en su manos (correspondiente al primer premio), Mejía simuló que lo sacó de la tómbola y se lo pasó a la presentadora, quién lo mostró a las cámaras.

El representante legal de Mejía agregó que su cliente dice que lo han tratado "más o menos bien" y está a la espera del desenlace del proceso.

"Él me dice que le están dando sus comidas, que lo han llevado al psicólogo y que incluso le hicieron un chequeo médico, así que nosotros estamos a la espera del proceso', añadió Sosa.

El pasado sábado, la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la denomina "operación 13" en la que se realizaron 15 allanamientos que dieron como resultado el apresamiento de los 10 implicados en el fraude del sorteo del uno de mayo.

Además de Mejía y Valentina Rosario, están apresados el suspendido adminstrador de la Lotería Nacional, Luis Maisishell Dicent; William Lisandro Rosario Ortiz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Perdomo Peralta.

Todos están desde el sábado recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia del Distrito Nacional.