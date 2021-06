Una fibrosis pulmonar se instaló silenciosamente en su cuerpo, tras infectarse por Covid

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

Él no sabía que tenía Covid-19. Atravesaba por una situación de salud que no tenía nada que ver con eso, y en uno de sus exámenes, el virus hizo asomo. Siendo asintomático duró 18 días interno en la Plaza de la Salud. Su de alta fue todo un acontecimiento para él y su familia. Nunca había durado tanto tiempo solo y enfermo. Angustia, impotencia, tristeza y lágrimas le acompañaban a él y a quienes lo aman. Fueron los días más largos del mundo.

Ya fuera del encierro tocaba recuperarse. Todos a la carga para que se restableciera. En torno a su salud, abundaban las buenas noticias, hasta que de repente, una tos insoportable y unos sofocamientos indicaban que algo no andaba bien. Para que corran con suerte y no se enteren todo el camino recorrido, se acorta esta historia solo diciendo que hoy él vuelve a estar interno porque el Covid nunca se fue de su cuerpo y, como muestra de ello le dejó, una fibrosis pulmonar. Nada que Dios no pueda curar y que una especialista no pueda explicar.

“Una de las secuelas más temidas en la infección viral por Covid-19 en los pacientes que hacen neumonía, es la fibrosis pulmonar. La neumonía viral por el coronavirus afecta los pulmones de forma bilateral y, por esta razón cuando se produce la fibrosis puede abarcar ambos pulmones”.

La consideración es de la neumóloga María Nicida Beltré, quien explica que la fibrosis pulmonar produce insuficiencia respiratoria crónica, lo que obliga al paciente a usar medicación constante como son los esteroides, inhaladores sistémicos, y en ocasiones, oxígeno.

Un diagnóstico a tiempo de esta secuela, es decir, cuando está en etapa inicial, puede revertirse en favor del paciente, y éste llevar una vida normal. “Por lo tanto, todo paciente debe acudir a tiempo al médico”, comenta la especialista que insiste en que es importante la atención postinfección viral que debe seguirse en los pacientes a los que el coronavirus le ha afectado de manera importante su salud, sobre todo, la de sus pulmones.

Dice que ya en el país existe una unidad para tratar a pacientes con fibrosis pulmonar, una enfermedad que se origina cuando el tejido pulmonar se daña y se producen cicatrices que evitan que funcionen correctamente.

Por lo regular, a los pacientes con secuelas de Covid, se les trata de manera ambulatoria, pero hay pacientes que han presentado situaciones serias que han tenido que ser internados, sobre todo, cuando la secuela afecta a los pulmones de forma seria, como es una fibrosis pulmonar.

¡Ojo con los ataques del coronavirus!

Tras asegurar que el Covid-19, es un virus traicionero, María Nicida Beltré sostiene que, la neumonía que éste provoca puede llegar a sus pulmones de manera silenciosa. “Una persona que haya sido diagnosticada con el virus a través de una prueba PCR, aunque no tenga síntomas o tenga poco, puede que al hacerse la tomografía tenga una gran neumonía, pese a que el examen físico salga casi normal”.

Por esa razón es que entiende que, inmediatamente una persona sale con resultados positivos, debe hacerse ver por un especialista para evitar que los síntomas puedan agravarse de manera rápida, cuando las lesiones del pulmón sean graves e irreversibles.

“Por eso es que los neumólogos insistimos en que la gente acuda al médico para tratarse ante este tipo de eventualidad, ya sea porque está positivo o porque ha rebasado el Covid. Porque una secuela tan temida como la de una fibrosis pulmonar, puede revertirse si se le anda a tiempo, en etapa inicial. Es importante que nos cuidemos, que nos vacunemos, que respetemos este virus que todavía nadie termina de conocer”, advierte la especialista.

Según la neumóloga, se debe entender que el Covid-19, al que ella llama “nuestra escuela”, todos los días enseña cosas nuevas y hay que seguir su comportamiento para como médico, poder dar la respuesta a los pacientes. “Aunque sabemos que el virus puede afectar otros órganos, el más vulnerable es el pulmón por ser las vías respiratorias conocida s como la puerta de entrada del virus y, donde ocurren las más graves complicaciones”, sostiene.

Resalta que además de las secuelas a nivel pulmonar, el Covid deja muchas otras que no necesariamente tienen que ver con la Neumología. En efecto es así, hay quienes después de contagiarse han quedado siendo paciente con hipertensión, con problemas neurológicos y de muchas otras índoles, porque es un virus “indescifrable”.