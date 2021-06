El Covid-19 ha vuelto más críticas las debilidades del sistema de salud

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Las tradicionales debilidades del sistema de salud dominicano, en materia de recursos humanos, disponibilidad de sangre, de camas, de transporte sanitario y de referencia de pacientes, se han vuelto más críticas a causa de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19.

Así lo afirmó ayer el doctor Justo Nicasio, presidente del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas del Colegio Médico Dominicano (CMD), tras señalar que aunque no ha recibido reportes concretos de los médicos sobre escasez de oxígeno o insumos para atender pacientes con Covid-19, es innegable que la pandemia ha magnificado las graves deficiencias de salud en el país.

Nicasio fue consultado en torno a denuncias hechas por algunos sectores y familiares de pacientes de escasez de oxígeno y otros insumos.

El día anterior, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera aseguró que no hay escasez de oxígeno en los centros de salud públicos y privados del país y que ese insumo está garantizando para los pacientes.

Dijo que los centros de salud tienen oxígeno central y que hay garantía completa de tenerlo y que incluso en el país se fabrica oxígeno. Lo mismo, dijo, ocurre con las pruebas PCR para pacientes que acuden a los centros públicos establecidos para esos fines.

“En realidad no he recibido informaciones precisas de escasez de oxígeno o insumos en estos momentos para pacientes con Covid, pero no es desconocido por nadie las serias deficiencias que presenta nuestro sistema de salud y que la pandemia lo ha recrudecido, magnificándolas”, señaló Nicasio.

Dijo que siempre ha habido problemas de ambulancias para el transporte de pacientes, de recursos humanos que son insuficientes para atender la demanda de pacientes y de equipos de última generación.

Neumólogos: El país tiene oxígeno

Al respecto, la doctora Evangelina Soler, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, señaló que en la actualidad el país no registra problemas de escasez de oxígeno para pacientes con Covid.

Informó que ha estado en contacto con personal de salud y que indagó entre suplidores del insumo y que en estos momentos el país cuenta con oxígeno para los pacientes que así lo ameriten a causa de la enfermedad del Covid-19.