Tommy Galán: "Funcionarios tienen miedo de presentar patrimonios cuando tienen incrementos por culpa del MP"

Redacción Digital

Santo Domingo, R.D.

El exsenador de San Cristóbal e implicado en el caso Odebrecht, Tommy Galán, expresó este jueves que los funcionarios públicos tienen miedo de presentar sus declaraciones jurada de bienes cuanto tienen incrementos patrimoniales por culpa del Ministerio Público.

“Aquí los funcionarios públicos tienen miedo de presentar declaraciones cuando tienen incrementos patrimoniales porque ese accionar y esa conducta del Ministerio Público ha llevado a crear una concepción en la gente de que cualquier funcionario público que tiene crecimiento es derivado a la corrupción, lamentablemente”, dijo Galán en el juicio que se le sigue, esta mañana.

Por otro lado, durante la presentación de sus pruebas documentales y testimoniales ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado, exteriorizó que el Congreso no es quien determina el destino de una obra y al mismo tiempo añadió que el MP “abusa y trata de confundir en sus alegatos”.

Tras la lectura de un documento dijo lo siguiente: “Esto lo traigo como un ejemplo para que se entienda que el Gobierno y en todo caso el Congreso no es que determina el destino de una obra, que no es que si no se aprueba nosotros no tenemos en las manos que se haga o no se haga, ¡no!, porque eso llega totalmente consumado y sobre esa base no tenemos competencia”.

A seguidas, reveló, que: “Lo que pasa es que con tecnicismo y muchas veces el mismo Ministerio Público abusa y trata de confundir en sus alegatos lo que es de desconocimiento público, y la ignorancia se juntan para colocar al Congreso como un área determinante porque cuando un proceso de la ley 06 se ejecuta dura hasta cuatro años, nada es vinculante. Son procesos internos nadie sabe de eso porque eso no tiene publicidad, eso no se conoce (…) se conoce cuando llega a la agenda del Congreso… la gente asume el Senado frente a un papel estelar que no existe en la realidad en la práctica”.

Durante su alocución denunció que dentro de los alegatos “muy especulativos y subjetivos”, el Ministerio Público decía que la Comisión de Hacienda aceleraba los procesos e informaba cómo iba pero que en el Congreso “nada se hace oculto”.

Asimismo, explicó que durante su etapa de senador se enteraba de la agenda en el momento en que llegaba al hemiciclo.

“Yo como senador me enteraba en el momento en que llegaba a mi hemiciclo y me sentaba para ver la agenda y ya era de dominio público porque la publican antes de la sesión, a través del internet y las herramientas de transparencia los trabajos de comisiones están ahí, la gente accesa y pide información porque el Senado es una institución pública y abierta”.