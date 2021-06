Pruebas de aliento son confiables para detectar coronavirus

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Estudios realizados en el país determinaron que las Pruebas de Aliento (Tecnología TERA) para detectar el virus del Covid-19 tienen un 92% de Especificidad (capacidad de detectar verdaderos negativos) y un 87% de Sensibilidad (Capacidad de detectar verdaderos positivos).

Este test es capaz de detectar la presencia del virus a partir de las 48 horas luego de haberse contagiado un individuo, sea sintomático o asintomático, asegura United Health Care UTN en un comunicado publicado en espacio pagado en diferentes medios de comunicación, donde destaca que esta tecnología de Test de Aliento cuenta con la Certificación Europea (CE).

Indica que su alta especificidad y sensibilidad la convierten en una herramienta especialmente útil para adelantar un efectivo control epidemiológico para la detección de poblaciones realmente negativas y que puedan integrarse de manera segura a su actividad laboral, social, económica y/o de libre tránsito (empresas, hoteles, colegios, aeropuerto, puertos, fronteras, entre otros).

Destacó que la prueba TERA o de Aliento fue ampliamente validada en Julio del 2020 en República Dominicana. “Se realizaron todos los procesos requeridos por el Ministerio de Salud Pública y DIGEMAPS, realizando 1,850 pruebas cuyos resultados fueron comparados con los de las PCR tomadas a los mismos pacientes y la validación se emitió con un resultado de un 92% de Especificidad (capacidad de detectar verdaderos negativos) y un 87% de Sensibilidad (Capacidad de detectar verdaderos positivos)”.Indica el documento que un estudio publicado por The American Association for the Advancement of Science (AAAS),” La sensibilidad de la prueba es secundaria a la frecuencia y el tiempo de respuesta para la detección de Covid-19” (Science Advances 01 enero 2021), determinó que existe una relación directamente proporcional entre la frecuencia con que se realizan pruebas a la población y el índice de positividad de la misma.

Señala, que aumentar la frecuencia con que se realiza el screening para aumentar la sensibilidad al momento de detectar los casos de Covid representa un medio posible para controlar vectores de contagio.