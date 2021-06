Primer lote de vacunas Pfizer, con 200,000 dosis, llegaría al país este viernes

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Unas 200,000 dosis de vacunas anticovid, desarrolladas por Pfizer, están programadas para llegar al país el próximo viernes, conformando el primer lote recibido por el Gobierno dominicano de esta farmacéutica.

Así lo supo LISTÍN DIARIO la noche del miércoles. Este envío cumple con el cronograma estipulado en el contrato por la vacuna, valorado en casi 120 millones de dólares, que estableció la llegada de las dosis para el segundo trimestre del año en curso

En total son 9,999,990 las dosis contratadas por el Estado a Pfizer, un acuerdo que fue ampliado hasta llegar esta cantidad, una disposición aprobada el mes pasado en la Cámara de Diputados.

De igual manera esta información es confirmación del anuncio original del presidente de la República, Luis Abinader, quien hizo este anuncio a principios de este mes durante una reunión con representantes de medios de comunicación en el Palacio Nacional.

Espera

Aunque el acuerdo inicial entre República Dominicana y Pfizer era conocido desde hace varios meses, fue a mediados de mayo cuando el contrato per se comenzó, de acuerdo con el consultor jurídico, Antoliano Peralta.

Desventaja

Ese mismo día Peralta admitió este martes que el Gobierno suscribió el contrato con la farmacéutica Pfizer en “condición de desigualdad” a fin de adquirir su vacuna, aclarando esta situación no es particular de la República Dominicana, sino de todos los países que no producen las vacunas.

“Es cierto que ese contrato, y todos los de las vacunas de todos los países que no son proveedores, han sido suscritos en condición de desigualdad”, afirmó el funcionario.

Peralta añadió que el país tuvo que aceptar las condiciones impuestas por todas las compañías con las que negociaron, ya que esta era la única manera que vieron posible para abastecerse con este insumo en medio de la pandemia del coronavirus.

Desde China

Similarmente este medio confirmó que desde China llegarán otro lote de vacunas, en esta ocasión compuesto por 1 millón 500 mil dosis.