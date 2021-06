Rechazan solicitud de variación de prisión a imputado caso Anti Pulpo

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó la solicitud de variación requerida por Alquiles Christopher, imputado que cumple prisión preventiva por el Caso Anti Pulpo.



La solicitud fue presentada ante el juzgado luego de que un médico diagnosticara el deterioro que presenta el inculpado, alegando que este podría sufrir una muerte súbita en cualquier momento.



“El juez ha planteado que las certificaciones médicas deben ser validadas por el Inacif, y es la única forma de que él le dé un valor probatorio”, expresó Juan José Eusebio, defensa de Aquiles Christopher.



El magistrado Amauris Martínez rechazó la solicitud de variación impuesta por el en ese entonces juez de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, actual miembro del Tribunal Constitucional, que le envió a prisión como medida de coerción junto al grupo acusado de este caso.

Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, de 75 años, es ex fiscalizador de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe).

Otros apresados

Por el caso cumplen prisión en la cárcel de Najayo Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina; Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Fernando Rosa Rosa, ex presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

Igualmente Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

En prisión domiciliaria están Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Danilo Medina, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, ex ministro de Salud de Salud Pública en el periodo 2012-2014.

Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República, quien tenía prisión domiciliaria, le retiraron el localizador electrónico en marzo de este año.

Los detenidos, según el Ministerio Público, forman parte de un grupo de ex funcionarios así como también de proveedores privilegiados y testaferros, a quienes se le acusa de aprovechar los vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas.