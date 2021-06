Fiscal DN llama a denunciar delitos electrónicos

Santo Domingo, RD

La procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, instó a los ciudadanos que han sido víctimas de delitos electrónicos a acudir a esa dependencia a formalizar sus denuncias.

Indicó que el auge que ha experimentado el internet ha traído consigo un aumento en ese tipo de delitos, pero que las personas por temor no acuden a poner las denuncias.

Citó el caso de personas que han pagado miles de dólares a extorsionadores, y luego es que van a poner las denuncias para evitar que los sigan amenazando.

También llamó a las personas evitar subir a las redes sociales imágenes que comprometan su privacidad para que luego no sean utilizadas con fines de extorsión.

Puso como ejemplo de los adolescentes cuando suben algún video o imágenes que afecta su integridad y luego son castigados por los padres cuando se hacen virales.

Entiende que más que el castigo, lo que los padres deben hacer con sus hijos es orientarlos para que no ocurran este tipo de situaciones que afecten su desarrollo físico y mental.

Explicó que una de las razones por la que las víctimas de extorsión se rehúsan a poner las denuncias es que no quieren exponerse frente a una autoridad, en este caso el juez y el fiscal que ventilan el caso, que ya ha visto una imagen suya comprometedora, por lo que prefieren cerrar el caso.

Sin embargo, sostuvo que para esos fines se realizan audiencias a circuito cerrado, donde solo participan la víctima, el juez y el fiscal, de forma que se resguarde su privacidad e integridad, por lo que no deben tener temor, ya que si no hacen la denuncia las autoridades no lograrán detener ese flagelo.

“Pongan la denuncia, para eso tenemos fiscalías en distintos puntos cerca de su casa, no tenga temor”, dijo la magistrada Ramos, al participar en el programa Consuelo, que se transmite por Teleradioamérica, canal 45.