Díaz Rúa a Jean Alain: “Por mi parte duerme tranquilo”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

“Por mi parte duerme tranquilo, esperaré la justicia que te tocará”, de esa forma reaccionó uno de los implicados en el caso administrativa Odebrecht, Víctor Díaz Rúa, ante la carta enviada al presidente Luis Abinader por el exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, donde expresa “temer por su vida”.

“Cuando uno tiene muchas maldades y actos de corrupción y eres un cobarde es lógico tener miedo, pero no de mí, no es mi estilo, no perseguí ni le hice daño a nadie para quitarles contratos, por mi parte duerme tranquilo, esperaré la justicia que te tocará”, posteó el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones en su cuenta de Twitter.

La mañana de este martes se dio a conocer una carta enviada por Jean Alain al presidente Abinader donde asegura “temer por su vida” ante una serie de amenazas públicas que ha recibido por parte de imputados en el caso Odebrecht.

En la misiva, el exprocurador expresa que tanto Ángel Rondón como Víctor Díaz Rúa, han dicho abiertamente, y en medios de comunicación, su intención de agredirlo y hasta asesinarlo.