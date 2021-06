Aumento de Covid-19 no se debe a la apertura de los centros educativos, según Educa

Santo Domingo, RD

El aumento de casos positivos de Covid-19 en el país no está relacionada con la apertura de los centros educativos iniciada en abril pasado, según reveló una investigación realizada por Acción Empresarial por la Educación (Educa) y la Universidad Ambiental Fernando Arturo de Meriño (UAFA).

Para el estudio se hizo una comparación de las curvas de contagios antes y después de la apertura de los centros educativos en los 48 municipios autorizados por el Gabinete de Salud.

“El resultado de los estimadores sobre la incidencia de la COVID-19 supone que los demás factores no relacionados con la apertura escolar, pero que afectan en dicha variable (diferencia en la intensidad de aplicación del protocolo, en el uso de mascarillas, medidas preventivas de higiene, aglomeraciones de personas, respeto al horario del toque de queda, etc.), no presentan variaciones significativas en los 31 municipios abiertos respecto al resto del país”, establece el estudio, de acuerdo a un comunicado de prensa.

El director ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo, señaló al respecto que los resultados de esta investigación avalan la posición que ha venido manteniendo la institución con base en los estudios técnicos de otras latitudes.

“Ahora se confirma con datos locales que la apertura de los centros educativos, bajo estrictos protocolos sanitarios, no presenta un mayor riesgo de propagación de la enfermedad. El riesgo de no asistir a clases hoy no solo supone menos aprendizajes, sino también pérdida de salud mental, problemas emocionales, físicos y exposición a violencia en el hogar,” consideró.