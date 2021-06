Temporada ciclónica viene cargada de tormentas tropicales y huracanes, según el CNH

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que este lunes inicia la temporada de huracanes para el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, la cual se extenderá hasta el 30 de noviembre del año en curso.

A través de su cuenta de Twitter, el organismo internacional comunicó que en promedio se esperan 14 tormentas, siete huracanes y tres huracanes de mayor categoría.

También indicó que la tormenta tropical “Ana” se formó en mayo pasado, mientras que la próxima tormenta que se desarrolla en esta temporada ciclónica acoge el nombre de “Bill”.

Ana, Bill, Claudette, Danny, Elsa, Fred, Grace, Henri, Ida, Julian, Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Victor y Wanda son los nombres que conforman el listado de fenómenos climáticos que se esperan en los próximos meses.

