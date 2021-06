Comisión dominicana no asistirá a reuniones hasta que Haití no declare que ha detenido la construcción del canal

Santo Domingo, RD.

El canciller Roberto Álvarez indicó que hasta tanto Haití no declare de forma pública que ha paralizado la construcción del canal de riego que construye en su territorioís, la comisión dominicana no asistirá a la mesa técnica de trabajo que tenía previsto reunirse la próxima semana.

El encuentro ha sido postergado sin fecha fija por este impase, luego de que el gobierno dominicano aclarara que no ha concedido expresamente a Haití el derecho al uso regulado de las aguas del río transfronterizo Masacre.

Álvarez aseguró que en la reunión que sostuvieron ambos países, le solicitaron al gobierno haitiano que detuvieran la construcción del canal y que este lunes se comunicó con el primer ministro Joseph Jouthe y le reitero esta solicitud de detener la construcción si todavía estaban trabajando en él, conjuntamente con una declaración pública.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y específicamente la comisión mixta bilateral dominicana no asistirá a las reuniones de la comisión técnica que se acordó la semana pasada que se llevarían a cabo pero no asistiremos hasta que el gobierno de Haití no declare públicamente que ha parado la construcción del canal”, dijo el canciller en el Palacio Nacional.

A pesar de la creación de una Mesa Técnica luego de una reunión bilateral para solucionar el impase generado por la construcción del canal de riego, ambos países no han podido llegar a un entendimiento.