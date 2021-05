Ventas por el Día de las Madres disminuyen por efectos de la pandemia, según los comerciantes

Nairobi Núñez

Santo Domingo, R.D.

Gran flujo de personas se pudo observar este sábado en las principales tiendas de la capital, quienes aprovecharon para ir a comprar detalles a sus madres y parientes para este domingo, el cual se celebra el día de las madres, sin embargo comerciantes se quejan de las pocas ventas que han generado.

Así lo manifestó Manolito Fernández, quien asegura que en festividades pasadas compradores iban a los comercios a comprar ropas de vestir para mamá, no obstante están comprando presentes menos costosos por la pandemia del Covid-19 en el país.

“Si tenemos algo de público, pero no es la madres de tiempos anteriores que se vendía maquillaje, que se vendía blusa, perfume, para nada”, expresó, Manolito Fernández, quien gerente general de “La gran vía”.

Fernández señaló que las personas han tomado conciencia y se han enfocado en comprar lo rigurosamente necesario para el hogar.

“La gente está comprando lo estrictamente necesario, y supliendo necesidades, la gente ha tomado conciencia”, explicó el gerente.

Amplió diciendo que los establecimientos como esos que no venden comida, ni alcohol, ni medicina siguen cargando con la parte más pesada provocado por la pandemia Covid-19.

Difiriendo con la opinión de Fernández, el encargado de la tienda comercial “La bomba”, Carlos Dúrar afirmó que si están recibiendo gran flujo de personas, pero no comprando grandes cosas como en años pasados.

“mayormente productos del hogar decoración y cristalería es lo que más se está vendiendo”, indicó el administrador.

Aprietos

En nuestro paso por la Avenida Duarte pudimos constatar la transcurrida asistencia de personas a los comercios, no obstante muchos aseguran que no han podido comprar nada a sus madres porque no cuentan con un empleo para poder generar ingresos y todo está muy caro.

Tal es el caso de Carmen, quien dice estar actualmente desempleada y su esposo tuvo que costearle el regalo para su madre a quien va a visitar en Monte Cristi.

“Mi esposo me suplió dinero para el regalo”, expresó, mientras esperaba un autobús.

Asimismo una señora que iba de paso por la acera exclamó que no compraría nada porque no tenía dinero para comprar regalos para el día de las madres a celebrarse este próximo domingo.

“No compraré nada porque no hay cualto” señaló, mientras seguía su paso.