"Empieza a matar ahora, porque aquí no hay cama"

Adriana Peguero

Santo Domingo, RD

“Si no me atienden a mi madre aquí ahora, los voy a matar a toditos, aun­que yo también tenga que matarme”, fue la amena­za que hizo un joven que llegó con su progenitora grave a la Clínica Cruz Ji­minián, por los efectos del Covid-19.

La respuesta del doctor Antonio Cruz Jiminián fue: “Mira, empieza a ma­tar ahora, porque no hay una sola cama aquí”.

El facultativo explicó que el joven fue preso de la desesperación que le pro­dujo el hecho de haber vi­sitado numerosos centros de salud de la capital con su madre y rebotó en cada uno, por la falta de espacio y equipos.

Explicó que, en ese mo­mento, todos los equipos de oxígeno estaban conec­tados a pacientes y tanto la emergencia como el área de internamiento Covid estaban abarrotadas.

“Él me dijo, coño, si no me atienden a mi madre aquí, los voy a matar a toditos aunque yo también tenga que matarme y yo le con­testé pues mira, empieza a matar ahora, porque no hay camas vacías y él se aguantó”, contó Jiminián.

Dijo que entendió la acti­tud del paciente, porque se trataba de que su ma­dre se estaba muriendo por falta de oxígeno. “Yo lo entendí, era su madre que se le asfixiaba y no recibía

asistencia”, añadió. Comen­tó que hay que ponerse en el lugar de ese hombre que tenía a su madre en un vehí­culo ahogándose y nadie le daba ni siquiera esperanza de que pudieran ingresarla a cuidados intensivos.

“Cuando le hablé al joven con esa autoridad, él se cal­mó y entonces a través de la plataforma el CLUE del Mi­nisterio de Salud, buscamos y encontramos espacio en un hospital para su madre”, explicó.

Más de 40 en espera

Manifestó cuando se pre­sentó el caso en el centro asistencial había más de 40 pacientes desesperados, es­perando asistencia para ser internados, pero la clínica carecía de capacidad.

Dijo que los días más difíci­les en la clínica han sido lu­nes y martes, pues la gente ha llegado en estado crítico en sillas y se sientan en los parqueos a la espera de ser atendidos.

“Es una situación difícil que estamos pasando los médi­cos que trabajamos con esta terrible enfermedad”, mani­festó.

Consideró que no hay pala­bras para describir la situa­ción que se vive cada día en la clínica que dirige, adon­de llega más de un centenar de pacientes afectados por coronavirus buscando ser atendidos, pero dijo que es­tán llenos en toda su capa­cidad.

“La gente llega por dece­na en sillas, se quedan en las marquesinas a espera de que se vacíe un espacio para ser ingresado. Ayer y hoy fueron dos días difí­ciles, pues la demanda de asistencia se ha incremen­tado”, dijo.

En ese sentido, llamó la atención a la población en general, porque la enferme­dad ahora está atacando a los jóvenes.

“Si un joven ha fumado ho­okah y le da el coronavirus es una muerte inminente y que tipo de muerte morir por falta de oxígeno”, mani­festó.

Había disminuido

Cruz Jiminián recordó que en los primeros meses del año la demanda en el área Covid-19 había bajado casi a cero, pero en mayo se ele­vó de forma agresiva.

Recordó que hizo un llama­do para que se mantuvieran las restricciones y no se le hizo caso y ahora el país es­tá frente a un rebrote inten­so. “Hace alrededor de un mes que no hay cama dispo­nible en ningún hospital de Santo Domingo. La gente llega por decena, mientras los pacientes graves espe­ran que se vacíe una cama”, destacó.

Se recuerda que el doctor Cruz Jiminián fue de los primeros pacientes que se infectó en el país por coro­navirus y estuvo entubado varios días con pronóstico reservado.