Fulcar dice faltan más de dos meses para terminar el año escolar que está fijado para el 29 de julio

Benny Rodríguez

Barahona, RD

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, defendió el retorno a las clases semipresenciales al destacar que no es cierto que falten pocos días para concluir el presente año escolar, además, de que es voluntario y si el padre entienden que sus hijos no deben ir a la escuela que no lo hagan.

Dijo que, según el calendario, quedan dos meses para concluir el año escolar, que está pautado para el 29 de julio.

Entiende que un solo día de encuentro de un niño con sus maestros, sus compañeros en su escuela, vale la pena. ”Nada se compara con un encuentro como el compartir de los estudiantes y sus maestros…Los estudiantes son nuestros segundos hijos.

Detalló que de la modalidad de educación a distancia, se pasó la semipresensialidad, para dar cabida al retorno de la relación directa presencial entre profesores y los estudiantes que no es sustituible por nada.

Primero fue el 6 de abril con 48 municipios, después 23 municipios más y ahora todo el territorio nacional donde las condiciones lo permitan, no en las demarcaciones donde hay un incremento de los casos del coronavirus.

El funcionario habló en Barahona, al encabezar el acto de retorno a las clases semipresenciales.