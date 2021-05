Acusada de enviar brownies con marihuana declaró que los envió para “llamar la atención” de la sociedad o el gobierno

Redacción Digital

Santo Domingo, R.D.

Ninoska Brito Montero, persona que admitió haber enviado una caja de brownies con marihuana a las mujeres del campamento por Las 3 Causales, declaró durante un interrogatorio ante el Ministerio Público que los envió para hacer algo que “llamara la atención, que pusiera el foco en los que estaba ocurriendo en el campamento”.

“No veía que ocurría nada que llamara la atención de alguna forma, sobre la sociedad o el gobierno y se me ocurrió hacer algo que llamara la atención, que pusiera el foco en lo que estaba ocurriendo en el campamento”, agregó la interrogada.

Dijo, además, que: “lo que se me ocurrió fue el domingo 18 de abril del 2021 enviar unos postres hechos con marihuana, sabiendo que no era una sustancia toxica, ni dañina, entendía que nadie iba a perder la conciencia, ni el juicio consumiendo esos postres, sino que iba a ser una sensación de relajación o algarabía, ansiedad tal vez como mucho, pero manejable”.

Manifestó que hizo los postres en su casa, que lo probó antes de enviarlos y que mandó a través de una aplicación de delivery de comidas “Hugo Apps”.

Exteriorizó que uno de sus propósitos era “crear una controversia que pusiera el foco del campamento en la opinión publica. Que de alguna manera, se reflejara de manera masiva lo que estaba pasando ahí”.

Brito Montero dijo que tras enterarse de que aproximadamente diez personas se intoxicaron se alarmó, “me puse muy ansiosa y no entendía por qué yo los consumí y a mí no me había pasado nada”.

Se declaró como simpatizante del movimiento y dijo que había asistido por lo menos 3 veces al campamento.

Declaró que para el envío de los 20 a 30 brownies al campamento de las causales, utilizó su teléfono móvil y que utilizó el seudónimo de Maria Teresa Alcántara porque fue “un nombre que se me ocurrió”.

Asimismo enunció que ella hizo todo y que compró mil pesos de mariguana.

“Compré mil pesos de mariguana, pero creo que llegaba a una onza (…) la compré en un punto que queda por la 27”.