Abinader habla de corrupción, crimen trasnacional y Covid con embajadora de EEUU ante la ONU

La embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, se reunió con el presidente dominicano Luis Abinader en Ecuador, donde conversaron sobre temas prioritarios para ambas naciones entre ellos la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el Covid-19.

La información fue publicada por la veterana diplomática en su cuenta de Twitter. El encuentro se llevó a cabo en Ecuador, donde asisten a la toma de posesión del presidente Guillermo Lasso.

La representante de EEUU ante la ONU dijo que estaba encantada de encontrarse con Abinader para tratar sobre los temas prioritarios en los que trabajan juntos, su país y las autoridades dominicanas, como son la lucha contra el COVID-19, el crimen transnacional y la corrupción.

La diplomática estadounidense también se reunió con organizaciones humanitarias y socios de la ONU para discutir la respuesta actual a la crisis migratoria y de refugiados en la región.

La Presidencia dominicana emitió un breve comunicado en el que señalaba que no se dieron detalles de los temas tratados, y que ambas partes resaltaron los tradicionales vínculos de amistad y su decisión de continuar fortaleciendo sus relaciones.

El gobierno informó que además del presidente Abinader estuvieron presentes el canciller Roberto Alvarez, y la embajadora dominicana en Ecuador, Miledys Cabral.

“Por los Estados Unidos participó su embajadora ante las Naciones Unidas Linda Tomas-Greenfield, quien encabeza la delegación; Michael J. Fitzpatrick, embajador en Ecuador; Julie Chung, subsecretaria de estado en funciones para Asuntos Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; y Juan González, asistente especial del presidente y director principal para el Hemisferio Occidental, del Consejo de Seguridad Nacional”, señala el comunicado dominicano.

Pleased to meet with @LuisAbinader to discuss opportunities for the United States and the Dominican Republic to work together on shared priorities, including combatting COVID-19, transnational crime, and corruption. pic.twitter.com/Yq1KDnVKXO