Rebrote del virus obliga a dos ministerios a retomar teletrabajo desde las casas

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

Ante el aumento de los contagios por Covid-19 en el Gran Santo Domingo y otras provincias del país, los ministerios de Educa­ción e Interior y Policía de­cidieron enviar a sus casas a teletrabajar a los emplea­dos mayores de 65 años y con condiciones especiales de salud.

El incremento exponen­cial de casos que se están reportando, el Ministerio de Administración Públi­ca emitirá hoy un comuni­cado informando sobre las medidas que se aplicarán en todas las entidades del tren gubernamental.

El rebrote del virus se ha sentido con fuerza en dis­tintas entidades públicas donde se han reportado de­partamentos completos in­fectados por Covid-19, en­tre estos se encuentra la Procuraduría General Ad­junta para el Sistema Eléc­trico (PGASE), el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumi­dor y la Dirección General de Aduanas (DGA).

El pasado miércoles, el Mi­nisterio de Interior y Policía emitió la circular 031/2021 notificando que por instruc­ciones del ministro y para re­ducir los riesgos de contagio de sus colaboradores la asis­tencia del personal sería re­ducida a un 50% e instruyó a teletrabajar a los empleados de más de 65 años, las mu­jeres embarazadas y quienes padezcan enfermedades de alto riesgo.

En esta circular también se recomienda al perso­nal a no movilizarse de sus áreas de trabajo si no es necesario y a los supervi­sores de área a establecer mecanismos para que el personal que no le corres­ponda asistir, trabaje de manera remota reportan­do el cumplimiento de sus asignaciones.

Igual medida tomó el Mi­nisterio de Educación con efectividad a este lunes 24 de mayo instruyendo a vi­ceministros, directores, en­cargados y supervisores de departamentos a estable­cer estrategias de trabajo al personal que va a tele­trabajar.

SEPA MÁS

88%

Ocupación camas.

El 88% de las camas UCI de hospitales estaban ocupadas ayer, con una disponibilidad de apenas 16 camas, así como el 70% de las instaladas en clínicas, para una ocupación general de 79%, según reporte de la periodista Doris Pantaleón.