Fiscal dice rasos involucrados en muerte pareja de esposos no les tocaba trabajar

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

El juez del juzgado de Atención Permanente de Villa Altagracia aplazó para este miércoles 26 el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de dos rasos de la Policía imputados por el Ministerio Público de disparar a una pareja de religiosos cuando se desplazaban en un automóvil por la autopista Duarte.

El magistrado Alexis Miguel Arias aplazó la audiencia seguida a Emil Alexander Rincón Martes y Guillermo Rosario Melo, para ese día a partir de las 10:00 de la mañana, luego de acoger una petición de la defensa técnica de los imputados, quienes pidieron más tiempo para conocer el expediente.

El Ministerio Público sostiene que cuenta con las pruebas suficientes para procesar a Rincón Martes y a Rosario Melo, acusados disparar a los esposos Elisa Muñoz y Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35.

La fiscal titular de Villa Altagracia, Fátima Sánchez Guzmán, dijo que dentro de los casquillos recolectados en la escena, 12 de ellos coinciden con las armas de los imputados.

En ese sentido, explicó que 10 de los casquillos corresponden al raso Guillermo Rosario Melo y 2 a la del raso Emil Alexander Rincón Martes.

“Continuamos con la investigación y no podemos descartar a nadie en este momento; la investigación está abierta y hasta que no concluyamos, pues no descartamos que podamos imputar a más personas”, dijo Sánchez Guzmán a periodistas que le abordaron a la salida del tribunal.

La representante del Ministerio Público se manifestó confiada en que será impuesta la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público, consistente en un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público, además pedirá la fusión con el caso de los otros agentes policiales implicados en el hecho, y que fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

La fiscal ha resaltado en el proceso que ninguno de los dos rasos estaba destinado a patrullar, ya que se desempeñaban como “escribientes” del destacamento policial y, en el caso de Rosario Melo, incluso, libraba el día que ocurrió el hecho y andaba vestido con ropas de civil.

Por la muerte de la pareja ya cumple un año de prisión preventiva el coronel policial César Maríñez Lora, superior jerárquico de la patrulla que protagonizó el hecho la noche del 30 de marzo.

También, Victorino Reyes Navarro (segundo teniente), Domingo Perdomo Reyes (sargento), los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de Los Santos y los rasos Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís.

En el hecho en el que murió la pareja que retornaba de una actividad religiosa, también resultó herido Claudio Ramírez Lamais, de 29 años.

Los tres se desplazaban, junto a Carlos José Pérez Báez, quien resultó ileso, en un automóvil marca Kia, modelo K5, color blanco, cuando fueron interceptados por la patrulla, que la emprendió a disparos contra el vehículo.

El grupo retornaba a Santo Domingo luego de participar en un culto religioso en Villa Altagracia.