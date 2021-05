Deivy, una víctima de falsas pruebas de COVID que casi pierde la vida

Ana Aybar

Santo Domingo, RD

Tres falsos diagnósticos de COVID-19 en Baní (provincia Peravia) casi le roban la vida a Deivy Antonio Medina, quien tuvo que ser ingresado de emergencia aquejado del virus en el Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (Cecanot), en la capital.

Hace quince días, Deivy de 52 años, empezó con falta de respiración, tos, dolor de cabeza y muscular y con fiebre constante. Aquejado de dolor su familia lo llevó a un hospital de Peravia donde fue tratado por crisis de espasmos.

Tras cinco días con síntomas y desarrollar un empeoramiento se le realizaron tres pruebas de Covid-19, las cuales resultaron negativas, suceso que los familiares no entendían cómo era posible si cada día era notoria la evolución de sus síntomas que reflejaban tratarse de coronavirus.

“No se sabe cómo los resultados daban negativos, se hizo la prueba PCR y la de la sangre y aun así resultaban negativas, pero mi instinto me decía que era COVID”, dijo su hermano.

Al pasar los días y sin ser tratado por la verdadera razón de su padecimiento, la situación se complicaba más aún para Deivy.

“Los médicos solo decían que como las pruebas estaban negativas no era Covid, y no podían ingresarlo, pero yo les decía que ahí estaban los síntomas. Yo mismo pensé que se me iba mi hermano, al ver la situación como estaba y con la angustia de mi madre diciendo que no permita que lo deje morir acudí a moverme al hospital Cecanot en Santo Domingo”, expresó Edward Medina, hermano de Deivy.

Una vez trasladado al centro, la doctora determinó que se trataba de Covid, y al realizarle los estudios correspondientes dio positivo y fue ingresado de emergencia a Cuidados Intensivos.

“Mi familia fue víctima de la denuncia que hizo una periodista sobre los fraudes de pruebas en Baní, donde estaban dando resultados con pruebas negativa a personas positivas, mi hermano fue víctima de esta denuncia, porque no hay razón que de que tres pruebas den negativas y desde que llegamos aquí y se hace una da positiva”, señaló.

Tras proceso de 21 días Deivy ha tenido un 60 % de recuperación. Salió de Cuidados Intensivos a una sala normal.

En un videollamada que realizó su madre en la sala de espera, se veía a Deivy con un tubo de oxígeno, mostrando una sonrisa para su madre y diciéndole lo mucho que la extraña.