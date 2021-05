Hospitales llenos: ambulancias y sillas son usadas para atender pacientes Covid

Ana Aybar

Santo Domingo, RD

Tras el rebrote de coronavirus el país, las Unidades de Cuidados Intensivos de distintos hospitales del Distrito Nacional se encontraron este sábado en su máxima capacidad.

En un recorrido realizado por equipos de Listín Diario fue notoria la saturación de las camas UCI para ciudadanos que presentan cuadros críticos.

“Estamos a no dar más, todo está lleno”’, así lo expresó Yohany Rodríguez, doctora del hospital del Mocoso Puello.

Destacó que las 36 camas de Covid están ocupadas y por momentos han tenido que auspiciarse de ambulancias como lugares de internamientos para brindar los auxilios requeridos. No obstante esto no ha sido suficiente, debido al rebrote y casos que se están conociendo en el país.

En el hospital Cruz Jiminián la situación es aún más desesperante: no hay camas, camillas ni ventiladores para brindar auspiciar a los ciudadanos.

El personal comentó que ha tenido que auxiliarse de las pocas sillas de la sala de espera a la entrada del hospital para atender a personas que se encuentran en situaciones muy críticas y deberían estar internamiento.

“No tenemos disponibilidad para pacientes que ameritan y necesitan ingreso, las ocho camas de ocho ventiladores están llenas, tenemos pacientes en salas normal que están graves, y están para ingresarse en UCI con ventiladores y no tenemos”, dijo la doctora Silverio.

Añadió que las 29 camas de ingreso están ocupada, al igual que las ocho de ventilación.

“Nosotros mandamos a las personas que acudan a otro sitio para internamiento y creen que no queremos atenderlos, pero dime tú cómo a una persona que está grave la dejo en una silla, no se puede”, comentó Silverio

De igual manera la situación de los pacientes en espera es delicada, piden ayuda a gritos por el estado en que se encuentran y sin poder ser atendidos. Algunos han permanecido varios días a las afueras de los hospitales en búsqueda de ser tratados.

"Por favor ayúdennos, ustedes son la prensa, hablen, informen. Yo vengo de recurrir todo y la situación es desesperante, ayúdennos”, dijo un ciudadano con total desesperación acercándose a la prensa.

Una paciente que lleva más de dos días en el centro Cruz Jiminián y quien necesita UCI de emergencia ha tenido que ser tratada en la entrada de sala de espera del hospital.

Asimismo las 38 camas Covid del Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (Cecanot) están abarrotadas.

Jóvenes

En el recorrido realizado por este diario, médicos expresan que las condiciones en las que llegan muchos jóvenes entre 25 y 35 años es muy preocupante.

“Los jóvenes están llegando aquí como tomografías que parecen de ochenta años’’, expresó Silverio.

Instó que ante este momento de rebrote la población necesita vacunarse, debido a que es el tratamiento más efectivo.

Médicos

La mayoría de los médicos del Distrito Nacional, que se encuentran auxiliando el área de Covid-19 están cansados y estresados, trabajando más de 24 horas al día desde el inicio de la pandemia.

El personal solicita a la población tener prudencia y llevar los procedimientos necesarios ante la Covid-19, ya que no es un juego.

“Llevo más de un año en esto y no me he contagiado, ni tampoco a mi familia por mi prudencia y llevar los procedimientos de higiene de lugar”, dijo Yohany Rodiguez, doctora en área de Covid del Hospital Moscoso Puello.