Tribunal revoca archivo definitivo que favorecía a Andy Dauhajre; MP retomará investigación

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, R.D.

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional revocó un archivo definitivo en favor de Andrés Dauhajre (Andy).

La magistrada Solange Vásquez tomó la decisión tras acoger una objeción presentada por el dirigente político Guido Gómez Mazara.

Mientras que una fuente de la Pepca informó que tras el tribunal acoger el archivo, se estará iniciando en los próximos días las investigaciones.

El dirigente político Gómez Mazara y el representante de la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, Inc, Domingo Rojas Pereyra objetaron el archivo de la investigación de la denuncia que interpusieron en contra del economista, luego que su empresa Baker Street Financial, figura a su nombre y se encontrara en una lista de supuestos pagos que la empresa brasileña Odebrecht habría realizado.

“Agradezco a Dios y a todos los que creyeron que era “posible “: el 4to Juzgado de Instrucción acaba de revertir en todas sus partes el archivo definitivo dado durante PGR/ Jean Alain a favor de Andrés Dauhajre referente al dinero recibido de Odebrecht”, dijo Gómez Mazara en su cuenta de Twitter.

El 26 de diciembre pasado la Pepca notificó a Gómez Mazara y Rojas Pereyra el archivo definitivo del proceso de investigación en torno al contrato entre Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y Andrés Dauhajre de US$ 750,000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York.