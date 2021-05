Bartolomé Pujals defiende su nombramiento como asesor de Abinader en “Políticas de Innovación”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El excandidato a alcalde del Distrito Nacional por Alianza País, Bartolomé Pujals, defendió su designación de asesor del Poder Ejecutivo en materia de políticas de innovación y en proyectos sociales innovadores.

“El Presidente me invitó a que comparta mis ideas, mi visión, mis propuestas con su gobierno y como creo y me he formado para el servicio público, lo acepté… A los asesores no nos toca estar en la primera línea. No ejecutamos. Coordinamos, articulamos, ayudamos a construir consensos, aportamos otras perspectivas, facilitamos el diálogo. Tener la oportunidad de jugar este rol, me resulta una gran experiencia personal y profesional”, expuso Pujals en su cuenta de Twitter.

Pujals fue cuestionado a través de las redes sociales debido a que durante el periodo electoral, el excandidato fue uno de los principales partícipes de la protesta ocurrida en la Plaza de la Bandera luego de las elecciones fallidas del mes de febrero del 2020 y también por no hacer público su nombramiento.

“El que quiera creer que por mi condición de asesor dejaré de decir y luchar por las cosas en la que creo, tiene ese derecho, pero sepa que es un deber al que nunca renunciaré… A quienes intentan insultarme, agredirme o maltratarme los entiendo. Espero poder cambiar esa percepción que tienen sobre mí. Pero los invito a que pasemos de la decisión a la acción. Este momento nos requiere a todos”, añadió.

De acuerdo con la página de la Contraloría General de la República, Pujals ostenta un sueldo de RD$200,000.