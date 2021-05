César "el Abusador" será extraditado a Puerto Rico

Santo Domingo, RD.

César Emilio Peralta "El Abusador" acusado de ser la cabeza de una red de narcotráfico internacional será extraditado a Puerto Rico por ser un Estado asociado de Estados Unidos, aunque su juicio y condena deberán ser en norteamérica.

La revelación fue hecha por su abogado, el doctor Joaquín Pérez, a través de una llamada al Programa El Sol de la Tarde (106.5 F.M.), quien indicó que el proceso podría tardar porque tiene que ser aprobado por la corte Suprema de Colombia.

“Los Estados Unidos se tienen que comprometer que cualquier cadena que se le imponga no sea perpetua ni pueda ser ejecutado”, aseguró.

Indicó que la acusación en su contra es solo por conspiración para importar drogas a los Estados Unidos.

“Si fuera a ser condenado la sentencia se hacen en los Estados Unidos no en Puerto Rico. Puerto Rico es un lugar donde la gente espera el juicio y una vez que están ahí después lo trasladan a un lugar de Estados Unidos”, dijo.

Dijo que su cliente "no ha hablado, no ha confesado y no ha delatado a nadie" de República Dominicana. Esa fue la motivación central de su llamada al programa de televisión.

Joaquin Pérez dijo que César Emilio Peralta no ha tenido ningún contacto directo con las autoridades de Estados Unidos. “Estas alegaciones son completamente falsas. La única razón por la que vinculan el nombre de él es porque en el pasado su nombre tenía renombre”, dijo.

El abogado dijo que tuvo que pedir permiso al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para poder representarlo y que ese permiso le llegó hace apenas dos semanas. “Es completamente falso que él esté delatando a alguien”, dijo el litigante.

También negó que su cliente haya tenido contacto con las autoridades dominicanas y dijo que sobre el proceso que le sigue a su esposa en el país es injusto, que ella no cometió nada de lo que le acusan.

César Emilio Peralta fue arrestado en Colombia a finales del año 2019 y todavía se encuentra allí a la espera de su extradición a territorio federal de Estados Unidos.