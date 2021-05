César Emilio Peralta "no ha hablado, no ha confesado y no ha delatado a nadie", dice su abogado

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El abogado de César Emilio Peralta "El Abusador" dijo que su cliente "no ha hablado, no ha confesado y no ha delatado a nadie" de República Dominicana.

El doctor Joaquín Pérez, abogado estadounidense, fue entrevistado esta tarde en el programa El Sol de la Tarde, en Zol 106.5 FM.

La entrevista fue conseguida por el periodista Pedro Jiménez, quien labora en el espacio radial vespertino.

Durante la conversación dijo que César Emilio Peralta no ha tenido ningún contacto directo con las autoridades de Estados Unidos. “Estas alegaciones son completamente falsas. La única razón por la que vinculan el nombre de él es porque en el pasado su nombre tenía renombre”, dijo.

Además reveló que Puerto Rico será el lugar donde será extraditado su cliente.

Señaló que no ha delatado a nadie porque no tenía abogado hasta hace dos semanas y que por lo tanto no se había reunido con nadie.

La intervención se produjo con la intención de negar informaciones comentadas en redes sociales y algunos medios de comunicación referente a que las delaciones del "Abusador" habían desencadenado peticiones de extradiciones contra 25 personas.

Descartó que fuera la persona que delatara al diputado dominicano Miguel Gutiérrez Díaz y dijo que quien estaba cerca de esos señalamientos era un ciudadano cubano-americano apresado en Miami.

El abogado dijo que tuvo que pedir permiso al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para poder representarlo y que ese permiso le llegó hace apenas dos semanas. “Es completamente falso que él esté delatando a alguien”, dijo el litigante.

También negó que su cliente haya tenido contacto con las autoridades dominicanas y dijo que sobre el proceso que le sigue a su esposa en el país es injusto, que ella no cometió nada de lo que le acusan.

César Emilio Peralta fue arrestado en Colombia a finales del año 2019 y todavía se encuentra allí a la espera de su extradición a territorio federal de Estados Unidos.