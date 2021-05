Agregan más implicados en expediente de Gutiérrez

Yadimir Crespo

Santo Domingo, RD

De ser decla­rados cul­pables, las probabili­dades están abiertas para una condena a cadena perpetua contra el diputado santiagués Mi­guel Gutiérrez y otras tres personas vinculadas a una supuesta red de narcotrá­fico que triangulaba sus operaciones entre Estados Unidos, Colombia y Repú­blica Dominicana.

De entre el trío de nue­vos acusados conocidos ayer, uno de ellos, Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, de alias “El Alemán”, es her­mano del legislador.

El resto son los herma­nos Danny y Endy de Jesús Núñez Mármol, este últi­mo conocido por el apodo “El Fuerte”.

Gutiérrez Díaz fue de­tenido el lunes pasado a su llegada al Aeropuer­to Internacional de Miami en un vuelo procedente de República Dominicana.

Por el momento se des­conoce si el resto de los involucrados está bajo arresto. La supuesta red operaba entre 2014 y 2017, en los condados estado­unidenses de Miami-Da­de, Broward y Monroe, en el distrito sur del Estado de Florida.

“Comenzando al menos a principios de 2014 y conti­nuando hasta alrededor de 2017, las fechas exactas son desconocidas para el Gran Jurado, en los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe, en el Distrito Sur de Florida”, indica la acusa­ción.

Al grupo le son señalados tres cargos: “conspiración para distribuir cocaína, sa­biendo que sería importada a los Estados Unidos; cons­pirar para importar cocaí­na a los Estados Unidos; y conspirar para poseer con la intención de distribuir co­caína”.

Prisión de por vida

Por los mencionados deli­tos, que violan las seccio­nes 846 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, podrían cumplir la pena máxima de cadena perpetua, según expone el expediente.

Además, en un apartado denominado “Alegaciones sobre pérdida legal de de­recho de propiedad”, ma­nifiesta que de ser declara­dos culpables, el gobierno norteamericano confisca­rá “cierta propiedad en la que los acusados tienen in­terés”.

Confiscaciones

De acuerdo al documento, las autoridades estadouni­denses confiscarán cual­quier propiedad que consti­tuya o derive de productos obtenidos, directa o indi­rectamente, de las infrac­ciones que se les acusa.

También confiscarán cualquier propiedad que se usó o tuvo la intención de usarse para cometer o facilitar la comisión de los mencionados crímenes.

En el expediente se acu­sa a los cuatro dominicanos de conspirar junto a otras personas conocidas y des­conocidas por el Gran Ju­rado, para distribuir una sustancia controlada, po­siblemente cocaína, que se importaría ilegalmente a los Estados Unidos.

“Se alega además que la sustancia controlada in­volucrada en la conspira­ción atribuible a los acusa­dos como resultado de su conducta, y la conducta de otros conspiradores razo­nablemente previsibles pa­ra ellos, es de cinco (5) ki­logramos o más de una mezcla que contiene cocaí­na, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 960 (b) (1) (B)”, cita el texto.

Las empresas

En República Dominicana, los hermanos Núñez Már­mol tienen registradas va­rias empresas, entre ellas El Bar de Mármol & Grill, In­mobiliaria Porfiria y Cameo Lounge, de acuerdo a la ba­se de datos de Open Corpo­rates.

Según la Cámara de Comercio, Endy Núñez Mármol es accionista y parte del Consejo de Ad­ministración de D’Nuñez Marmol Brother Rent Cars, establecida en 2016; Cameo Lounge, El Bar De Mármol & Grill; mientras que solo es ac­cionista de Carlos Colla­do Luna Fishing.

En la base de datos, Os­car Núñez, uno de los her­manos de Endy Núñez, aparece como titular de D’Nuñez Marmol Brother Rent Cars.

LOS BIENES

Más detalles

De su lado, Miguel Andrés Gutiérrez declaró bienes e inversiones millonarias ante la Cámara de Cuen­tas de RD $15,533,158 y casi tres millones de dó­lares.

En el portal web de la Cá­mara de Comercio, el le­gislador Miguel Gutiérrez es accionista de algunas empresas que aparecen activas y no fueron decla­radas en su patrimonio presentado el pasado 16 agosto ante el órgano au­ditor.

Entre las no declaradas está Prestamos Del Ci­bao, S.R.L., que también aparece como activa en el portal de la Dirección de Impuestos Internos (DGII).

En esa Dirección están ac­tivas las empresas MAG Real State C. por A. y Gu­tiérrez Díaz Corporation C. por A., en las que Mi­guel Gutiérrez aparece como accionista según la Cámara de Comercio, pe­ro no fueron incluidas en la declaración jurada del diputado.