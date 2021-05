“El que la hace, la paga, sea del partido que sea”, dijo Abinader

Santo Domingo, RD

En la detención en Miami del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Gutiérrez, hubo “una total coordinación entre el DEA y la DNCD” manifestó el presidente Luis Abinader, quien advirtió que “el que la hace, la paga, sea del partido que sea, sea del nivel social que sea”.

Al preguntarle si tenía conocimiento de que el diputado sería detenido, el gobernante dijo que “nosotros sabíamos que habían informaciones y que habían investigaciones, pero la verdad es que uno no se pone contento por eso. Pero la justicia tiene que actuar y más en casos tan graves como es el narcotráfico”.

“Aquí hay que mandar un mensaje porque aquí no importa quién ha sido. Aquí no se protege a nadie, este gobierno no protege a nadie. Yo lo dije hace mucho tiempo: “Yo tengo amigos pero no cómplices”.

Consideró que quien comete corrupción en su gobierno es un suicida porque cualquier culpable será sustituido y si es necesario sometido a la justicia.

“No quiero decir que no existan unos hechos de corrupción, lo que no va a existir es impunidad”.

Sobre las declaraciones del mayor Alejandro Girón de que la corrupción en el ámbito militar continúa, Abinader expresó que no le consta que eso sea así y los ministerios están pidiendo auditorías.

Dijo que habrá que hacer una reforma constitucional para blindar la independencia del ministerio público, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas y otros para evitar que se repitan situaciones del pasado.

Abinader expresó que el gobierno encamina 12 reformas pero no han marchado a la velocidad deseada.

Sobre el tema de las tres causales para el aborto dijo que él está de acuerdo pero no impone su criterio a los legisladores, por lo que habrá que esperar que se apruebe el Código Penal para ver si lo promulga o no.

Cuando se le preguntó cómo desea que se le recuerde tras su salida del poder, Abinader expresó que “quiero ser conocido como el presidente reformador, el presidente que inició otra época en la República Dominicana. Pero, al mismo tiempo, el presidente que abrió las puertas a grandes proyectos de desarrollo y que aseguró una salud y educación de calidad a los dominicanos; que llevó equidad de género, que le creó la mayor cantidad de oportunidades posibles dentro de las circunstancias a nuestro país”.

Indicó que ha tomado muchas decisiones responsables para dejar que el ministerio público actúe “aún contra nuestros compañeros”, lo que estimó que “me va a crear enemigos y tengo muchos enemigos”.

Afirmó que sabe que al salir de la Presidencia “van a tratar de inventar porque sólo van a poder inventar cualquier cosa”, pero dijo que con “la transparencia que nosotros estamos administrando, les va a ser muy difícil y yo no tengo temor porque no tengo secretos”.

“Estoy aportando parte de mi vida a este país” ... que lo hago por el amor y la pasión que tengo a la República Dominicana”, puntualizó el gobernante.