En un mes se conocerá acuerdo de financiamiento para Metro de Los Alcarrizos

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este miércoles que dentro de un mes espera hacer público el pliego de condiciones del financiamiento para la construcción de una estación del Metro en la comunidad de Los Alcarrizos.

“Está en planificación que en un mes estén sacando el pliego de condiciones para que llegue el Metro con el financiamiento listo para que llegue a Los Alcarrizos”, informó el jefe de Estado durante su entrevista con los periodistas Huchi Lora y Alicia Ortega.

Asimismo, aseguró que la construcción del Teleférico en esa localidad está bajo construcción, indicando que estas dos obras son producto de las alianzas público-privadas.

De esa relación también resultará la expansión del Metro de Santo Domingo, duplicando la cantidad de vagones que posee, revelando que estará listo para finales del año en curso o al principio del próximo

“El metro de Santo Domingo, el Metro uno, o sea el metro original, se está construyendo para duplicar el metro ¿cómo se va a duplicar el metro? En vez de tres vagones ahora va a tener seis vagones, que van a entrar entre final de año y enero”, indicó el mandatario.

Demasiados proyectos

Abinader respondió sobre el particular cuando fue cuestionado por la gran cantidad de proyectos que ha anunciado durante sus primeros nueve meses de mandato, aceptando estas críticas, señalando que no ha sabido explicarlos bien.

“Ante esa crítica que me haces yo me hago una crítica de la que quizás no me he sabido explicar bien y estar actualizando cómo van esos proyectos”, admitió.

Tomó como ejemplo uno de las primeras iniciativas anunciadas, el de la provincia Pedernales. Sobre este proyecto el presidente afirmó que ya se creó el fideicomiso, y que tienen unas 13 cartas de compañías hoteleras interesadas en participar.

Además, dijo que actualmente se trabaja con el plan del aeropuerto, de la planta de tratamiento de agua potable y la de generación eléctrica, por lo que estima que ese proyecto en particular ya está encaminado.

“Yo diría que en dos meses voy a empezar a inaugurar ya o mejor dicho dar el primer picazo de los caminos internos del proyecto”, expresó.